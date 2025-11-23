Advertisement

عربي-دولي

عن هدف غارة حارة حريك.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:52
Doc-P-1445883-638995208472103806.png
Doc-P-1445883-638995208472103806.png photos 0
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الغارة التي نُفذت اليوم تهدف إلى "منع تعاظم قوة حزب الله وضرب كل من يحاول الاعتداء على دولة إسرائيل"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستواصل استهداف كل من تعتبره تهديداً "فور ظهوره".
وأضاف أن الجيش استهدف، وفق تعبيره، "القائد الأبرز في حزب الله"، مشدداً على أن إسرائيل "ملتزمة بالتفاهمات مع لبنان، لكنها لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته وتهديد أمنها".
 
