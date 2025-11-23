عن هدف غارة حارة حريك.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

قال إن الغارة التي نُفذت اليوم تهدف إلى "منع تعاظم قوة وضرب كل من يحاول الاعتداء على "، مؤكداً أن ستواصل استهداف كل من تعتبره تهديداً "فور ظهوره".

وأضاف أن الجيش استهدف، وفق تعبيره، "القائد الأبرز في حزب الله"، مشدداً على أن "ملتزمة بالتفاهمات مع ، لكنها لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته وتهديد أمنها".