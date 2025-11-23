22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روبيو متفائل بـ"تقدم كبير" نحو وقف الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
23-11-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
"تفاؤلاً كبيراً" بعد محادثات أجراها في
جنيف
مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين حول خطة لوقف الحرب في
أوكرانيا
، مؤكداً أنه "تم إحراز تقدم كبير".
Advertisement
وقال للصحافيين في مقر البعثة الأميركية إن لديه "تفاؤلاً كبيراً" بإمكانية "بلوغ الهدف في فترة زمنية معقولة جداً، قريباً جداً".
مواضيع ذات صلة
روبيو: حققنا تقدما في المحادثات مع أوكرانيا بشأن خطة السلام
Lebanon 24
روبيو: حققنا تقدما في المحادثات مع أوكرانيا بشأن خطة السلام
24/11/2025 03:43:31
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا
Lebanon 24
ترامب: "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا
24/11/2025 03:43:31
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: نواصل تطوير الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
روبيو: نواصل تطوير الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا
24/11/2025 03:43:31
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب أفكارا واقعية وتنازلات صعبة
Lebanon 24
روبيو: إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب أفكارا واقعية وتنازلات صعبة
24/11/2025 03:43:31
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
ماركو روبيو
أوروبي
البعث
جنيف
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
Lebanon 24
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
16:48 | 2025-11-23
23/11/2025 04:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
Lebanon 24
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
16:44 | 2025-11-23
23/11/2025 04:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
Lebanon 24
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
16:42 | 2025-11-23
23/11/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
Lebanon 24
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
16:39 | 2025-11-23
23/11/2025 04:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
16:03 | 2025-11-23
23/11/2025 04:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-11-23
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
16:44 | 2025-11-23
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
16:42 | 2025-11-23
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
16:39 | 2025-11-23
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
16:03 | 2025-11-23
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
15:50 | 2025-11-23
من 28 بنداً.. أوروبا تطرح خطة بديلة لسلام أوكرانيا
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24