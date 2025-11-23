Advertisement

عربي-دولي

روبيو متفائل بـ"تقدم كبير" نحو وقف الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
23-11-2025 | 15:26
أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "تفاؤلاً كبيراً" بعد محادثات أجراها في جنيف مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين حول خطة لوقف الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أنه "تم إحراز تقدم كبير".
وقال للصحافيين في مقر البعثة الأميركية إن لديه "تفاؤلاً كبيراً" بإمكانية "بلوغ الهدف في فترة زمنية معقولة جداً، قريباً جداً".
