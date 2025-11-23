أبدى الأميركي "تفاؤلاً كبيراً" بعد محادثات أجراها في مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين حول خطة لوقف الحرب في ، مؤكداً أنه "تم إحراز تقدم كبير".

وقال للصحافيين في مقر البعثة الأميركية إن لديه "تفاؤلاً كبيراً" بإمكانية "بلوغ الهدف في فترة زمنية معقولة جداً، قريباً جداً".