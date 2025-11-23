زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"

26
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن مشاركة
أوكرانيا
في حوار مع ممثلي
الولايات المتحدة
أمر جيد، مشيراً إلى أن هناك إشارات على أن فريق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"يستمع" إلى الأوكرانيين.
وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "تتواصل المحادثات اليوم في سويسرا. ستعمل الفرق عملياً حتى الليل وسيكون هناك المزيد من التقارير".
وتابع: "من المهم أن يكون هناك حديث مع الممثلين
الأميركيين
وهناك إشارات على أن فريق الرئيس
ترامب
يسمعنا".
في سياق متصل، نقلت وكالة "
رويترز
" عن مصدرين مطلعين قولهما مساء الأحد إن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين يناقشون زيارة محتملة لزيلينسكي إلى
واشنطن
هذا الأسبوع لمناقشة خطة سلام مع الرئيس الأميركي.
وأوضح أحد المصدرين أن الفكرة الرئيسية هي أن يناقش ترامب وزيلينسكي
القضايا
الأكثر حساسية التي طرحتها الولايات المتحدة في الاقتراح، مثل مسألة الأراضي.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد موعد مؤكد في الوقت الحالي.
وقد اجتمع مسؤولون كبار أميركيون وأوكرانيون في جنيف الأحد لمناقشة خطة ترامب المؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات.
وتريد كييف والعديد من حلفائها
الأوروبيين
إجراء تعديلات على الخطة التي تلبي عدداً من مطالب
موسكو
وبينها تنازل أوكرانيا عن أراض خسرتها، وتقليص جيشها، وتعهدها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أبداً.
كما تنص الخطة الأميركية على استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة.
