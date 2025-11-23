Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1445969-638995386730210286.webp
Doc-P-1445969-638995386730210286.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن مشاركة أوكرانيا في حوار مع ممثلي الولايات المتحدة أمر جيد، مشيراً إلى أن هناك إشارات على أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يستمع" إلى الأوكرانيين.
Advertisement

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "تتواصل المحادثات اليوم في سويسرا. ستعمل الفرق عملياً حتى الليل وسيكون هناك المزيد من التقارير".

وتابع: "من المهم أن يكون هناك حديث مع الممثلين الأميركيين وهناك إشارات على أن فريق الرئيس ترامب يسمعنا".

في سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما مساء الأحد إن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين يناقشون زيارة محتملة لزيلينسكي إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة خطة سلام مع الرئيس الأميركي.
وأوضح أحد المصدرين أن الفكرة الرئيسية هي أن يناقش ترامب وزيلينسكي القضايا الأكثر حساسية التي طرحتها الولايات المتحدة في الاقتراح، مثل مسألة الأراضي.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد موعد مؤكد في الوقت الحالي.

وقد اجتمع مسؤولون كبار أميركيون وأوكرانيون في جنيف الأحد لمناقشة خطة ترامب المؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات.

وتريد كييف والعديد من حلفائها الأوروبيين إجراء تعديلات على الخطة التي تلبي عدداً من مطالب موسكو وبينها تنازل أوكرانيا عن أراض خسرتها، وتقليص جيشها، وتعهدها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أبداً.

كما تنص الخطة الأميركية على استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"
lebanon 24
24/11/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
lebanon 24
24/11/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أصوات تفجيرات تسمع في مدينة طرابلس مصدرها حقل رماية تربل
lebanon 24
24/11/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": أصوات طائرات مدنية تسمع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

القضايا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24