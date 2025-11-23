زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"



وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "تتواصل المحادثات اليوم في سويسرا. ستعمل الفرق عملياً حتى الليل وسيكون هناك المزيد من التقارير".



وتابع: "من المهم أن يكون هناك حديث مع الممثلين وهناك إشارات على أن فريق الرئيس يسمعنا".



وأوضح أحد المصدرين أن الفكرة الرئيسية هي أن يناقش ترامب وزيلينسكي الأكثر حساسية التي طرحتها الولايات المتحدة في الاقتراح، مثل مسألة الأراضي.



وأضاف المصدر أنه لا يوجد موعد مؤكد في الوقت الحالي.



وقد اجتمع مسؤولون كبار أميركيون وأوكرانيون في جنيف الأحد لمناقشة خطة ترامب المؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات.



وتريد كييف والعديد من حلفائها إجراء تعديلات على الخطة التي تلبي عدداً من مطالب وبينها تنازل أوكرانيا عن أراض خسرتها، وتقليص جيشها، وتعهدها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أبداً.



كما تنص الخطة الأميركية على استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة.