ترامب يعيد نشر صورته على عرش إمبراطوري

أعاد الرئيس الأميركي نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" يظهر فيها جالسا على عرش إمبراطوري، ومسؤولون أوروبيون وديمقراطيون عند قدميه.

Advertisement

ويأتي ذلك بعد أن صرح سابقاً بأن كانت في الماضي "حفنة من الحمقى" لم يحترمهم أحد، لكن الأمور قد تغيرت الآن. (روسيا اليوم)