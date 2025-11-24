Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعيد نشر صورته على عرش إمبراطوري

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:02
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" يظهر فيها جالسا على عرش إمبراطوري، ومسؤولون أوروبيون وديمقراطيون عند قدميه.
ويأتي ذلك بعد أن صرح ترامب سابقاً بأن الولايات المتحدة كانت في الماضي "حفنة من الحمقى" لم يحترمهم أحد، لكن الأمور قد تغيرت الآن. (روسيا اليوم) 
 
 
 
 
 
