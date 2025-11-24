Advertisement

عربي-دولي

رداً على "انتقادات ترامب".. هذا ما قاله زينلنسكي

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:09
سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لاسترضاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعد انتقادات وجّهها الأخير لكييف في خضم محادثات مفصلية تجرى في جنيف تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
وكان ترامب الذي عرفت عنه مواقفه المتقلّبة حيال أوكرانيا، قال في وقت سابق على منصّته تروث سوشال إن القيادة الأوكرانية "لم تعرب عن أي امتنان لجهودنا"، في إشارة إلى خطّته لإنهاء النزاع الدائر منذ نحو 4 سنوات والتي تضمّنت بعضا من مطالب موسكو.

وبعد ساعات، ردّ زيلينسكي في منشور على إكس جاء فيه: "أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة، ولكل قلب أميركي، وللرئيس ترامب شخصيا على المساعدة التي أنقذت أرواح أوكرانيين".
 
