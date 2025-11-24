رداً على "انتقادات ترامب".. هذا ما قاله زينلنسكي

Advertisement

سعى الرئيس الأوكراني ، الأحد، لاسترضاء نظيره الأميركي ، بعد انتقادات وجّهها الأخير لكييف في خضم محادثات مفصلية تجرى في تهدف إلى إنهاء الحرب مع .وكان الذي عرفت عنه مواقفه المتقلّبة حيال ، قال في وقت سابق على منصّته إن القيادة "لم تعرب عن أي امتنان لجهودنا"، في إشارة إلى خطّته لإنهاء النزاع الدائر منذ نحو 4 سنوات والتي تضمّنت بعضا من مطالب .وبعد ساعات، ردّ في منشور على إكس جاء فيه: "أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة، ولكل قلب أميركي، وللرئيس ترامب شخصيا على المساعدة التي أنقذت أرواح أوكرانيين".