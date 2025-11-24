Advertisement

عربي-دولي

وصفته بأنه "ادعاء سخيف".. فنزويلا تهاجم قرار واشنطن بشأن "كارتيل الشمس"

Lebanon 24
24-11-2025 | 12:49
Doc-P-1446299-638996110124258581.jpg
Doc-P-1446299-638996110124258581.jpg photos 0
رفضت فنزويلا، أمس الإثنين، تصنيف الولايات المتحدة لـ"كارتيل الشمس" المشتبه بتورطه في تهريب المخدرات ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية"، ووصفته بأنه "ادعاء سخيف"، وذلك في ظل حشد القوات الأميركية في البحر الكاريبي.
وأكدت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس:"ترفض بشكل قاطع وحازم وتام الكذبة الجديدة والسخيفة الصادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يصنّف كارتيل الشمس المفترض على أنه منظمة إرهابية… لتبرير تدخل غير شرعي وغير قانوني ضد فنزويلا".


وصنّفت واشنطن، الإثنين، رسميا "كارتيل دي لوس سوليس" (كارتيل الشمس) على أنه "منظمة إرهابية أجنبية"، ما يفسح المجال لضغوط أميركية جديدة على الرئيس نيكولاس مادورو.


وتفيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مادورو يدير الكارتيل الذي لا يُعرف عنه الكثير، لكن لم يتم إعلان أي دليل على ذلك.
