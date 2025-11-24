وصفته بأنه "ادعاء سخيف".. فنزويلا تهاجم قرار واشنطن بشأن "كارتيل الشمس"

Advertisement

وأكدت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس:"ترفض بشكل قاطع وحازم وتام الكذبة الجديدة والسخيفة الصادرة عن الأميركي ماركو روبيو، الذي يصنّف كارتيل الشمس المفترض على أنه منظمة إرهابية… لتبرير تدخل غير شرعي وغير قانوني ضد فنزويلا".وصنّفت ، الإثنين، رسميا "كارتيل دي لوس سوليس" (كارتيل الشمس) على أنه "منظمة إرهابية أجنبية"، ما يفسح المجال لضغوط أميركية جديدة على الرئيس .وتفيد بأن مادورو يدير الكارتيل الذي لا يُعرف عنه الكثير، لكن لم يتم إعلان أي دليل على ذلك.