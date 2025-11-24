Advertisement

عربي-دولي

اتصال هاتفي "ممتاز" بين ترامب وشي… وملفات في الواجهة

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:51
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجرائه اتصالاً "إيجابياً للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناول ملفات أوكرانيا والعلاقات الثنائية والتجارة، في خطوة أكد مراقبون أنها تعكس استمرار قنوات التواصل الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم رغم التصعيد الدولي المتصاعد.
ترامب أوضح عبر منصته "تروث سوشيال" أنّ الاتصال شمل قضايا مرتبطة بروسيا والفنتانيل والزراعة، مشيراً إلى التوصل إلى "صفقة مهمة" تعود بالفائدة على المزارعين الأميركيين، ومعتبراً أن العلاقات مع بكين "قوية للغاية".

 وربط الاتصال بنتائج اجتماعه الأخير مع شي في كوريا الجنوبية قبل أسابيع، قائلاً إنه منذ ذلك الحين جرى إحراز تقدم لتحديث الاتفاقات القائمة، بما يسمح بالتركيز على "الصورة الأكبر".

وخلال المكالمة، دعا الرئيس الصيني نظيره الأميركي إلى زيارة بكين في شهر نيسان المقبل، وهي دعوة قال ترامب إنه قبلها، قبل أن يوجّه بدوره دعوة لشي لزيارة الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن الطرفين اتفقا على تكثيف التواصل خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة الرواية الأميركية، نقلت وكالة "شينخوا" مضموناً سياسياً أكثر حساسية، إذ أبلغ شي جين بينغ ترامب أن"عودة تايوان إلى الصين" تُعد أحد الأسس التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

 وذكّر بأن الصين والولايات المتحدة "قاتلتا جنباً إلى جنب ضد الفاشية"، داعياً إلى الحفاظ على مكتسبات الحرب وعدم السماح بانهيارها. وأشار إلى تحسن العلاقات تدريجياً منذ لقائهما الأخير، مؤكداً أن "الحقائق تثبت أن التعاون يخدم الطرفين، بينما المواجهة تضر بهما".

وجاء حديث شي في لحظة إقليمية ضاغطة، مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو إثر تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحدثت فيها عن احتمال رد عسكري إذا هاجمت الصين تايوان.

 وفي خلفية المشهد، تحاول بكين استعادة الثقة بعد أشهر من التوتر التجاري، خصوصاً بعد إجراءات أميركية واسعة تتعلق بالرسوم الجمركية والمعادن النادرة، والتي خفّضتها واشنطن لاحقاً بنسبة ١٠ بالمئة فيما استأنفت الصين شراء فول الصويا الأميركي.

وشمل الاتصال كذلك نقاشاً حول الحرب في أوكرانيا، حيث أعاد شي التأكيد على دعم الصين "كل المبادرات السلمية"، داعياً الأطراف إلى تضييق الهوة بينها، فيما تسعى واشنطن إلى ضبط الدور الصيني وسط شبكة الصراعات الدولية.

وبهذا الاتصال، تُعيد واشنطن وبكين إظهار مرونة دبلوماسية ضرورية في مرحلة تُختبر فيها خرائط النفوذ العالمي، بينما يحرص الطرفان على تثبيت قنوات التواصل خشية الانزلاق نحو صدام استراتيجي مفتوح.

(آر تي+ شينخوا)
 
