عربي-دولي

خطة أميركا المعدّلة لأوكرانيا… بندّ الأصول الروسية يختفي من النسخة الجديدة!

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:44
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، بأن النسخة المعدّلة من الخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا لم تعد تتضمّن البند المتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة. وبحسب المصادر، جرى حذف البند الذي كان يقترح تخصيص نحو 100 مليار دولار من تلك الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بإدارة أميركية.
وذكّرت الوكالة بأن المسودة الأولى كانت تمنح واشنطن 50% من عائدات الأصول، فيما تُحوَّل الأصول غير المستخدمة إلى صندوق استثماري روسي – أميركي. وكانت الإدارة الأميركية قد طرحت خطتها سابقاً، قبل عقد جولة محادثات في جنيف يوم الأحد بين الوفدين الأميركي والأوكراني لإدخال تعديلات عليها، بعد اعتراضات أوكرانية على الصيغة الأولى.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن عدد بنود الخطة تم تقليصه من 28 إلى 19 بنداً. وأكد الوفدان، في بيان مشترك عقب محادثات جنيف، أن الخطة تضمن أمن أوكرانيا وسيادتها.

في المقابل، كانت موسكو قد جددت تحذيرها من المساس بأصولها السيادية في الخارج، معتبرة أي خطوة من هذا النوع “سرقة” ستقابل بإجراءات ردّ.

(فايننشال تايمز+ بلوبيرغ)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24