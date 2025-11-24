أردوغان يثبّت معادلته... الحلّ في أوكرانيا يبدأ من إسطنبول

Advertisement

شهدت أنقرة تأكيداً جديداً على تمسّك بالحلّ الدبلوماسي للحرب في ، إذ شدّد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد لقائه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول على أنّ النزاع "يجب أن يُطوى عبر التفاوض"، مشيراً مجدداً إلى مسار إسطنبول كمنصة جاهزة لاستئناف الحوار.وقال أردوغان إن أنقرة تنطلق من موقف ثابت، لافتاً إلى لقائه الأخير بفلاديمير زيلينسكي واتصالاته المستمرة مع ، مؤكداً دعم بلاده لأي مبادرة تُقرب الأطراف من "سلام دائم".وفي السياق نفسه، أفاد الكرملين بأن اتصالاً هاتفياً جمع بوتين بأردوغان، حيث جدّد الرئيس استعداده لاستضافة المفاوضات وتفعيل منصة إسطنبول. واتُّفق على توسيع قنوات التواصل بين وأنقرة على مختلف المستويات.بوتين أشار في الأيام الماضية إلى أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكّل أساساً لتسوية نهائية، مؤكداً أنّ طلبت مرونة من موسكو وأنه "مستعد لذلك"، مع تمسّكه بأن تفضّل المسار السياسي لكنها تواصل تحقيق أهدافها ميدانياً.وحذّر من أنّ رفض كييف المبادرة الأميركية سيقود إلى تكرار سيناريو كوبيانسك في مناطق أخرى، داعياً أوكرانيا وحلفاءها إلى "التخلي عن وهم هزيمة روسيا".