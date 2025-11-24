Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يثبّت معادلته... الحلّ في أوكرانيا يبدأ من إسطنبول

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:40
شهدت أنقرة تأكيداً جديداً على تمسّك تركيا بالحلّ الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا، إذ شدّد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد لقائه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول على أنّ النزاع "يجب أن يُطوى عبر التفاوض"، مشيراً مجدداً إلى مسار إسطنبول كمنصة جاهزة لاستئناف الحوار.
وقال أردوغان إن أنقرة تنطلق من موقف ثابت، لافتاً إلى لقائه الأخير بفلاديمير زيلينسكي واتصالاته المستمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً دعم بلاده لأي مبادرة تُقرب الأطراف من "سلام دائم".

وفي السياق نفسه، أفاد الكرملين بأن اتصالاً هاتفياً جمع بوتين بأردوغان، حيث جدّد الرئيس التركي استعداده لاستضافة المفاوضات وتفعيل منصة إسطنبول. واتُّفق على توسيع قنوات التواصل بين موسكو وأنقرة على مختلف المستويات.

بوتين من جهته أشار في الأيام الماضية إلى أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكّل أساساً لتسوية نهائية، مؤكداً أنّ واشنطن طلبت مرونة من موسكو وأنه "مستعد لذلك"، مع تمسّكه بأن روسيا تفضّل المسار السياسي لكنها تواصل تحقيق أهدافها ميدانياً.

وحذّر الرئيس الروسي من أنّ رفض كييف المبادرة الأميركية سيقود إلى تكرار سيناريو كوبيانسك في مناطق أخرى، داعياً أوكرانيا وحلفاءها إلى "التخلي عن وهم هزيمة روسيا".

