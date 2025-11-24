Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:18
أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خطة السلام المقترحة، التي تُناقش مع الولايات المتحدة وأوروبا، تتضمن نقاطًا "صحيحة".
إلا أنه أشار إلى وجود ملفات حساسة سيبحثها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "اعتبارًا من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".
 
وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".
