حثّ على مخالفة الأوامر "غير القانونية".. البنتاغون يحقق بشأن السيناتور مارك كيلي

Advertisement

أعلنت الأميركة أنها تجري تحقيقاً بشأن السيناتور مارك كيلي، وهو طيار متقاعد بالبحرية الأميركية، بعد عرض فيديو يحث فيه القوات على مخالفة الأوامر "غير القانونية".وأشار بيان للبنتاغون، نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، إلى قانون اتحادي يسمح باستدعاء المتقاعدين من القوات المسلحة إلى الخدمة الفعلية بقرار من .وخدم كيلي في البحرية الأميركية كطيار مقاتل قبل أن يصبح رائد فضاء.وقال البنتاغون في بيانه إن تصريحات كيلي في الفيديو أخلت بـ"الولاء والروح المعنوية أو النظام والانضباط الجيد للقوات المسلحة"، مستشهداً بقانون اتحادي يحظر مثل هذه الأفعال.وأضاف البيان: "تم الشروع في مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الإجراءات اللاحقة، والتي قد تشمل الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية لإجراء محاكمة عسكرية أو اتخاذ إجراءات إدارية".وتابع: "نذكّر جميع أفراد القوات المسلحة بأن عليهم التزاماً قانونياً بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بالامتثال للأوامر القانونية، وإن هذه الأوامر تعد قانونية. إن الفلسفة الشخصية للفرد العسكري لا تبرر أو ترفع عنه مسؤولية عصيان أمر مشروع بخلاف ذلك".إدارة تأمر بإجراء مراجعة لاجئين دخلوا أميركا بعهدأميركاأميركا وترامبإدارة ترامب تأمر بإجراء مراجعة لاجئين دخلوا أميركا بعهد بايدنوفي مقطع الفيديو الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، كان كيلي واحداً من ستة مشرعين خدموا في القوات المسلحة أو في أجهزة الاستخبارات وخاطبوا "مباشرةً" أفراد القوات المسلحة.وقال كيلي للجنود "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية"، وقال مشرعون آخرون إنهم بحاجة إلى أن "يقف الجنود دفاعاً عن قوانيننا.. دستورنا".وعلّق كيلي على التحقيق قائلًا إنه "متمسك بقسمه على "، ورفض تحقيق البنتاغون واصفاً إياه بأنه عمل يقوم به "المتنمرون".وأضاف في بيان "إذا كان الهدف من ذلك هو ترهيبي أنا وأعضاء الكونغرس الآخرين ومنعنا من أداء واجبنا ومحاسبة هذه الإدارة، فإن ذلك لن يفلح ".وكان الرئيس الأميركي قد اتهم الأسبوع الماضي كيلي ومشرعين ديمقراطيين آخرين بالسلوك التحريضي لحثهم القوات الأميركية على رفض أية أوامر غير قانونية. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجريمة "يُعاقب عليها بالإعدام".