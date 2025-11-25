إير إنديا وأكاسا تلغيان رحلات بسبب ثوران بركان في إثيوبيا

Advertisement

قالت شركتا «إير إنديا» و«أكاسا إير» الهنديتان للطيران اليوم (الثلاثاء)، إنهما ألغتا بعض الرحلات الجوية بعدما تسبب رماد ناجم عن ثوران في إثيوبيا في تعطيل العمليات.وقالت «إير إنديا» إنها ألغت 11 رحلة مقررة أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء)، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد ثوران البركان، وذلك عقب توجيه من هيئة تنظيم الطيران إلى شركات الطيران.وقالت شركة «أكاسا» الأصغر حجماً، إنها ألغت رحلات كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، إلى وجهات في ؛ منها جدة والكويت وأبوظبي.وذكرت الهندية في بيان، أن سحابة الرماد تتحرك نحو ، ومن المتوقع أن تختفي من الأجواء الهندية بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (الثلاثاء).وذكرت وسائل إعلام أن بركان هايلي في إثيوبيا أرسل أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 14 كيلومتراً بعد ثورانه للمرة الأولى في التاريخ المسجل.