Advertisement

عربي-دولي

إير إنديا وأكاسا تلغيان رحلات بسبب ثوران بركان في إثيوبيا

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:20
A-
A+

Doc-P-1446465-638996592472024755.png
Doc-P-1446465-638996592472024755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت شركتا «إير إنديا» و«أكاسا إير» الهنديتان للطيران اليوم (الثلاثاء)، إنهما ألغتا بعض الرحلات الجوية بعدما تسبب رماد ناجم عن ثوران بركان في إثيوبيا في تعطيل العمليات.
Advertisement

وقالت «إير إنديا» إنها ألغت 11 رحلة مقررة أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء)، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد ثوران البركان، وذلك عقب توجيه من هيئة تنظيم الطيران الهندية إلى شركات الطيران.

وقالت شركة «أكاسا» الأصغر حجماً، إنها ألغت رحلات كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، إلى وجهات في الشرق الأوسط؛ منها جدة والكويت وأبوظبي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان، أن سحابة الرماد تتحرك نحو الصين، ومن المتوقع أن تختفي من الأجواء الهندية بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وسائل إعلام أن بركان هايلي غوبي في إثيوبيا أرسل أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 14 كيلومتراً بعد ثورانه يوم الأحد للمرة الأولى في التاريخ المسجل.
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
رويترز: شركتا طيران هندي تلغيان رحلات جوية بعد نشاط بركان "هايلي غوبي" في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا
lebanon 24
25/11/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في هاواي.. ثوران بركان كيلوا يذهل العالم بمشهد نادر (فيديو)
lebanon 24
25/11/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وفد من الكونغرس الأميركي يلغي رحلته إلى جنوب شرق آسيا بسبب الإغلاق الحكومي
lebanon 24
25/11/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أعمدة رماد وغازات سامة.. ثوران بركاني يغطي سماء الجزيرة العربية (فيديو وصور)
lebanon 24
25/11/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأرصاد الجوية

الطيران الهندي

الشرق الأوسط

يوم الأحد

الهندية

الهندي

الكويت

أبوظبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:45 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24