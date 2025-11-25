موسكو تعتبر المقترح الأميركي للسلام موضوعيًا لكنه بحاجة لمشاركة أوروبا

Advertisement

بالتزامن مع تأكيد مسؤول أميركي أن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول أجرى محادثات مع مسؤولين روس في أبوظبي، أشادت بخطة السلام التي طرحها سابقاً الرئيس الأميركي من أجل إنهاء الحرب مع .وأكد المتحدث باسم ، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المقترح الأميركي موضوعي وقد يشكل أساساً جيداً جداً للحل.إلا أن بيسكوف نفى تلقي بلاده أية خطة أميركية مُعدّلة، وفق ما نقلت وكالة ريا. وقال إن موسكو تنتظر أن تكشف أميركا عن خططها بشأن أوكرانيا.أما حول دور في تسوية الأزمة ، فاعتبر المتحدث الروسي أنه "من المستحيل مناقشة نظام الأمن دون مشاركة "، قائلاً "في مرحلة ما سيكون هذا ضروريًا". (الحدث)