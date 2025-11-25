Advertisement

عربي-دولي

موسكو تعتبر المقترح الأميركي للسلام موضوعيًا لكنه بحاجة لمشاركة أوروبا

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:45
A-
A+

Doc-P-1446513-638996642765048201.jpg
Doc-P-1446513-638996642765048201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالتزامن مع تأكيد مسؤول أميركي أن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول أجرى محادثات مع مسؤولين روس في أبوظبي، أشادت موسكو بخطة السلام التي طرحها سابقاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا.
Advertisement

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المقترح الأميركي موضوعي وقد يشكل أساساً جيداً جداً للحل.

إلا أن بيسكوف نفى تلقي بلاده أية خطة أميركية مُعدّلة، وفق ما نقلت وكالة ريا. وقال إن موسكو تنتظر أن تكشف أميركا عن خططها بشأن أوكرانيا.

أما حول دور أوروبا في تسوية الأزمة الأوكرانية، فاعتبر المتحدث الروسي أنه "من المستحيل مناقشة نظام الأمن دون مشاركة الأوروبيين"، قائلاً "في مرحلة ما سيكون هذا ضروريًا". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل رفضت مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام المقترحة لغزة
lebanon 24
25/11/2025 12:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: العالم بحاجة إلى قيادات حقيقة والسلام سيكون عبر القوة
lebanon 24
25/11/2025 12:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: مقترح ترامب غير مثالي ولكنه أفضل الخيارات المطروحة
lebanon 24
25/11/2025 12:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف الكرملين "غير مسؤول"
lebanon 24
25/11/2025 12:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأوروبيين

الأوكرانية

الكرملين

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:30 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24