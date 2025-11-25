وزير الاعلام السوداني: الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير إمدادات الأسلحة إلى قواتها

Advertisement

أكد السوداني خالد الإعيسر أن إعلان قائد الملقب بحميدتي، هدنة إنسانية في ، مجرد مناورة سياسية "مكشوفة تتناقض مع ما ارتكبته قواته على الأرض".وقال الإعيسر في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن "الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير إمدادات الأسلحة إلى قواتها". وأضاف أن التصريح الذي أدلى به دقلو "محاولة جديدة لخداع وتلميع لصورته"، وفق تعبيره.