عربي-دولي

وزير الاعلام السوداني: الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير إمدادات الأسلحة إلى قواتها

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:05
Doc-P-1446524-638996657258040395.webp
Doc-P-1446524-638996657258040395.webp photos 0
أكد وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر أن إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، هدنة إنسانية في السودان، مجرد مناورة سياسية "مكشوفة تتناقض مع ما ارتكبته قواته على الأرض".
وقال الإعيسر في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن "الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير إمدادات الأسلحة إلى قواتها". وأضاف أن التصريح الذي أدلى به دقلو "محاولة جديدة لخداع المجتمع الدولي وتلميع لصورته"، وفق تعبيره.
كما شدد على أن "خارطة الطريق التي قدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هي السبيل لإنهاء الحرب". وأكد الوزير أن "الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في مدينتي الفاشر وبارا".
 
