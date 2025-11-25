Advertisement

عربي-دولي

سكان قطاع غزة يعانون بسبب أمطار غير مسبوقة... خيام عدّة غرقت

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:08
غمرت سيول عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم جراء أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وشهدت مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية تدفقا قويا للسيول في شوارعها الرئيسية، فيما أغلقت عدة طرق غربي رام الله بسبب تراكم المياه وصعوبة السير عليها.

وفي قطاع غزة، شهدت مناطق واسعة عواصف رعدية وأمطارا غزيرة، في ظروف إنسانية صعبة يعيشها آلاف النازحين في الخيام، ما يفاقم معاناتهم وسط انعدام البنية التحتية الملائمة لمواجهة الظروف الجوية القاسية.
 
وأسفر ارتفاع منسوب البحر الناتج عن الأمطار الغزيرة في القطاع عن غرق عدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، وجرف عدد من الخيام تيجة السيول.

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة مع احتمالية تشكل المزيد من السيول في المناطق المنخفضة.

وأفادت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة بأنها تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق، فيما ذكر نازحون أن مئات الخيام غرقت وسط برك المياه الناتجة عن تجمع الأمطار.
 

الضفة الغربية

النازحين

خان يونس

رام الله

قطاع غزة

الخيام

