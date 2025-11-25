سكان قطاع غزة يعانون بسبب أمطار غير مسبوقة... خيام عدّة غرقت

غمرت سيول عدة مناطق في اليوم جراء أمطار غزيرة غير مسبوقة.



وشهدت مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية تدفقا قويا للسيول في شوارعها الرئيسية، فيما أغلقت عدة طرق غربي بسبب تراكم المياه وصعوبة السير عليها.



وفي ، شهدت مناطق واسعة عواصف رعدية وأمطارا غزيرة، في ظروف إنسانية صعبة يعيشها آلاف في ، ما يفاقم معاناتهم وسط انعدام البنية التحتية الملائمة لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

اللهم لطفك بأهل الخيام . اللهم لطفك بأهل غزه . أصبحنا وأصبح الملك لله وكل امر بيد الله . pic.twitter.com/cHB6LEtKtO — ليث (Layth Hamdan) (@hamdan_layth) November 25, 2025

وأسفر ارتفاع منسوب البحر الناتج عن الأمطار الغزيرة في القطاع عن غرق عدد من النازحين في منطقة مواصي ، وجرف عدد من الخيام تيجة السيول.



وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة مع احتمالية تشكل المزيد من السيول في المناطق المنخفضة.



