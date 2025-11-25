21
فيضانات أغرقت إحدى أكبر المدن في تايلند... إرتفاعها وصل إلى 3 أمتار
Lebanon 24
25-11-2025
|
07:21
غرقت مدينة هات ياي إحدى أكبر المدن في جنوب تايلاند تحت مياه الفيضان التي وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار غمرت الطرق والمباني واضطرت السكان لتسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة.
وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ، وبدأت عمليات إجلاء عاجلة للسكان المحليين والسياح من
المناطق المتضررة
، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أثارت كارثة إنسانية واسعة النطاق.
وبحسب التقارير الرسمية، امتدت الفيضانات لتؤثر على 10 محافظات جنوبية، هي: سورات ثاني، كرابي، ناخون سي ثاممارات، ترانغ، فاتالونغ، ساتون، سونغخلا، وباتاني، ويالا، وناراثيوات.
ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق المخاطر، فيما تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لتقديم المساعدة الطبية والغذائية، ونقل العالقين إلى مراكز إيواء مؤقتة. (روسيا اليوم)
