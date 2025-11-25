Advertisement

عربي-دولي

فيضانات أغرقت إحدى أكبر المدن في تايلند... إرتفاعها وصل إلى 3 أمتار

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1446617-638996775911247984.jpg
Doc-P-1446617-638996775911247984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غرقت مدينة هات ياي إحدى أكبر المدن في جنوب تايلاند تحت مياه الفيضان التي وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار غمرت الطرق والمباني واضطرت السكان لتسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة.

وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ، وبدأت عمليات إجلاء عاجلة للسكان المحليين والسياح من المناطق المتضررة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أثارت كارثة إنسانية واسعة النطاق.
Advertisement

وبحسب التقارير الرسمية، امتدت الفيضانات لتؤثر على 10 محافظات جنوبية، هي: سورات ثاني، كرابي، ناخون سي ثاممارات، ترانغ، فاتالونغ، ساتون، سونغخلا، وباتاني، ويالا، وناراثيوات.

ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق المخاطر، فيما تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لتقديم المساعدة الطبية والغذائية، ونقل العالقين إلى مراكز إيواء مؤقتة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
lebanon 24
25/11/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيضانات أغرقت قرية مصريّة
lebanon 24
25/11/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%
lebanon 24
25/11/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا نفذت أمس واحدة من أكبر الهجمات بالصواريخ الباليستية
lebanon 24
25/11/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق المتضررة

روسيا اليوم

روسيا

الغزي

ايلان

تالون

التاي

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2025-11-25
11:28 | 2025-11-25
11:21 | 2025-11-25
10:47 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24