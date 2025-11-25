Advertisement

عربي-دولي

كاتبة إسرائيلية تُلاحَق بالتهديدات.. والسبب "حرب غزة"

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1446649-638996845488034689.webp
Doc-P-1446649-638996845488034689.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة هآرتس أنّ الكاتبة الإسرائيلية تمار رافائيل تعرّضت لموجة واسعة من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدلت بتصريحات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وصفت فيها ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه إبادة جماعية.
Advertisement

وبحسب التقرير الذي أعدّه غيلي إزكوفيتش، ظهرت رافائيل خلال مشاركتها في الوفد الإسرائيلي – الذي موّلته وزارة الثقافة – وهي تضع دبوس العلم الفلسطيني، في خطوة اعتُبرت استثنائية ومناقضة للموقف الرسمي للدولة.

هذه الإشارة الرمزية فجّرت حملة عنيفة ضدها، خصوصًا من ناشطين يمينيين مثل مغني الراب والناشط السياسي يوآف "الظل" إلياسي، والإعلامي ينون مغال من القناة 14، لتصل التهديدات إلى حدّ القتل والاغتصاب، مع تسجيل ما يقارب ألفي تعليق تهديدي من جمهور هؤلاء الناشطين.

ورغم الحملة، تلقت رافائيل دعمًا من شخصيات سياسية وثقافية، أبرزها النائب أيمن عودة وعدد من المجلات الأدبية التي تكتب فيها. وقالت في تصريحات للإعلام ومنشورات على فيسبوك إنها شاركت في المعرض بصفتها إسرائيلية تنتقد سياسات بلدها، مضيفة:
"أنا إسرائيلية تسمّي الإبادة باسمها، وأؤمن بضرورة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وإقامتها إلى جانب دولة إسرائيل".

وأوضحت أن مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لم تكن تناقضًا لمواقفها، بل محاولة لتقديم صوت "أخلاقي ومتّسق سياسيًا"، معتبرة أن رفض الدعوة كان سيعني "مقاطعة نفسها" وإقصاءها عن الفضاء الثقافي الإسرائيلي.

وبشأن التهديدات، رأت رافائيل أنها "تعكس التيار السائد داخل المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق حلّ الدولتين، مع الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت وما تزال تُرتكب.

ووفق هآرتس، تكشف هذه الحادثة حجم التوتر بين حرية التعبير في إسرائيل وبين الضغوط السياسية والاجتماعية، كما تسلّط الضوء على الضيق المتزايد في المساحة المتاحة أمام الكتّاب والمثقفين للتعبير عن مواقف مخالفة للسياسات الرسمية، سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث يُقابل أي صوت ناقد بحملات شرسة ومنسّقة.

(هآرتس)
مواضيع ذات صلة
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
lebanon 24
25/11/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعمليات متفرقة.. إسرائيل تلاحق قادة "حماس"
lebanon 24
25/11/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكالات متتالية تلاحق السراي وسلام "من ازمة الى اخرى"
lebanon 24
25/11/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
25/11/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الثقافة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2025-11-25
11:28 | 2025-11-25
11:21 | 2025-11-25
10:47 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24