كاتبة إسرائيلية تُلاحَق بالتهديدات.. والسبب "حرب غزة"

Advertisement

أفادت صحيفة هآرتس أنّ الكاتبة تمار رافائيل تعرّضت لموجة واسعة من التهديدات عبر ، بعدما أدلت بتصريحات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وصفت فيها ما تقوم به في غزة بأنه إبادة جماعية.وبحسب التقرير الذي أعدّه غيلي إزكوفيتش، ظهرت رافائيل خلال مشاركتها في الوفد – الذي موّلته – وهي تضع دبوس الفلسطيني، في خطوة اعتُبرت استثنائية ومناقضة للموقف الرسمي للدولة.هذه الإشارة الرمزية فجّرت حملة عنيفة ضدها، خصوصًا من ناشطين يمينيين مثل مغني الراب والناشط السياسي يوآف "الظل" إلياسي، والإعلامي ينون مغال من القناة 14، لتصل التهديدات إلى حدّ القتل والاغتصاب، مع تسجيل ما يقارب ألفي تعليق تهديدي من جمهور هؤلاء الناشطين.ورغم الحملة، تلقت رافائيل دعمًا من شخصيات سياسية وثقافية، أبرزها النائب أيمن عودة وعدد من المجلات الأدبية التي تكتب فيها. وقالت في تصريحات للإعلام ومنشورات على إنها شاركت في المعرض بصفتها إسرائيلية تنتقد سياسات بلدها، مضيفة:"أنا إسرائيلية تسمّي الإبادة باسمها، وأؤمن بضرورة الاعتراف الدولي بالدولة وإقامتها إلى جانب دولة إسرائيل".وأوضحت أن مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لم تكن تناقضًا لمواقفها، بل محاولة لتقديم صوت "أخلاقي ومتّسق سياسيًا"، معتبرة أن رفض الدعوة كان سيعني "مقاطعة نفسها" وإقصاءها عن الفضاء الثقافي الإسرائيلي.وبشأن التهديدات، رأت رافائيل أنها "تعكس السائد داخل المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون إنهاء وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق حلّ الدولتين، مع الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت وما تزال تُرتكب.ووفق هآرتس، تكشف هذه الحادثة حجم التوتر بين حرية التعبير وبين الضغوط السياسية والاجتماعية، كما تسلّط الضوء على الضيق المتزايد في المساحة المتاحة أمام الكتّاب والمثقفين للتعبير عن مواقف مخالفة للسياسات الرسمية، سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث يُقابل أي صوت ناقد بحملات شرسة ومنسّقة.(هآرتس)