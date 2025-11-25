20
عربي-دولي
إسرائيل تتسلّم رفات رهينة جديدة من غزة… واتهام للجهاد بخرق التهدئة
Lebanon 24
25-11-2025
|
11:21
في تطور جديد ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين
إسرائيل
وحماس، أعلن الجيش
الإسرائيلي
مساء الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر عن تسلمه رفات أحد الرهائن الإسرائيليين من
قطاع غزة
، عبر
الصليب الأحمر
الدولي.
وقالت
قيادة الجيش
إن الجثمان تم تسليمه في جنوب القطاع، دون
الكشف عن
هوية الضحية، فيما أكدت حركة
حماس
أن الجثمان يعود لأحد الرهائن الذين توفوا خلال فترة الاحتجاز، وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع حركة الجهاد الإسلامي.
وبحسب المصادر
الإسرائيلية
، تبقى حالياً جثمانان في غزة، أحدهما لعامل من الجنسية التايلاندية. وكانت سرايا
القدس
، الجناح المسلح لحركة الجهاد، قد أعلنت الإثنين عثورها على جثة رهينة، الأمر الذي دفع مكتب رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
إلى التحذير من التأخير في التسليم، واعتباره "خرقاً إضافياً" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل "تنظر ببالغ الخطورة إلى تأخير تسليم الجثمان فوراً"، في إشارة إلى الإعلان المتأخر من الجهاد رغم العثور عليه سابقاً. (العين)
