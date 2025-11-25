إسرائيل تتسلّم رفات رهينة جديدة من غزة… واتهام للجهاد بخرق التهدئة

Advertisement

في تطور جديد ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين وحماس، أعلن الجيش مساء الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر عن تسلمه رفات أحد الرهائن الإسرائيليين من ، عبر الدولي.وقالت إن الجثمان تم تسليمه في جنوب القطاع، دون هوية الضحية، فيما أكدت حركة أن الجثمان يعود لأحد الرهائن الذين توفوا خلال فترة الاحتجاز، وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع حركة الجهاد الإسلامي.وبحسب المصادر ، تبقى حالياً جثمانان في غزة، أحدهما لعامل من الجنسية التايلاندية. وكانت سرايا ، الجناح المسلح لحركة الجهاد، قد أعلنت الإثنين عثورها على جثة رهينة، الأمر الذي دفع مكتب رئيس الوزراء إلى التحذير من التأخير في التسليم، واعتباره "خرقاً إضافياً" لاتفاق وقف إطلاق النار.وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل "تنظر ببالغ الخطورة إلى تأخير تسليم الجثمان فوراً"، في إشارة إلى الإعلان المتأخر من الجهاد رغم العثور عليه سابقاً. (العين)