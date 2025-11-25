Advertisement

عربي-دولي

شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1446700-638996922629866840.png
Doc-P-1446700-638996922629866840.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر أمني لقناة "العربية" عن أن رئيس الوزراء العراقي شكّل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي، مهمتها إعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني.
Advertisement

وبحسب المصدر، فاتح جهاز المخابرات وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة العراقية في موسكو لمتابعة ملف المواطنين الذين التحقوا بالجيش الروسي، ووجّه طلباً مماثلاً للتواصل مع السفارة العراقية في كييف لمتابعة أوضاع العراقيين المنضمين إلى الجيش الأوكراني.

وتشير المعلومات إلى أن التجنيد يتم عبر عرض مالي يبدأ بدفع 20 ألف دولار كدفعة أولى، ثم راتب شهري قدره 3 آلاف دولار، مع وعود بمنح جواز سفر بعد سنة من الخدمة. (العربية)

 
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: 13 مسيّرة روسية أصابت مواقع مختلفة في البلاد
lebanon 24
26/11/2025 01:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 89 مسيرة روسية خلال هجوم على عدد من المقاطعات
lebanon 24
26/11/2025 01:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 106 مسيرات روسية استهدفت جنوبي وشرقي البلاد
lebanon 24
26/11/2025 01:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: صواريخ روسية تستهدف كييف ومناطق أخرى
lebanon 24
26/11/2025 01:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشار الأمن القومي

السفارة العراقية

وزارة الخارجية

سفارة العراق

الأمن القومي

العراقيين

العراقية

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:28 | 2025-11-25
16:27 | 2025-11-25
16:17 | 2025-11-25
16:00 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24