عربي-دولي
شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم
Lebanon 24
25-11-2025
|
11:28
photos
أفاد مصدر أمني لقناة "العربية" عن أن رئيس الوزراء
العراقي
شكّل لجنة برئاسة
مستشار الأمن القومي
، مهمتها إعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني.
وبحسب المصدر، فاتح جهاز المخابرات
وزارة الخارجية
لمخاطبة
السفارة العراقية
في
موسكو
لمتابعة ملف المواطنين الذين التحقوا بالجيش الروسي، ووجّه طلباً مماثلاً للتواصل مع السفارة
العراقية
في
كييف
لمتابعة أوضاع
العراقيين
المنضمين إلى الجيش الأوكراني.
وتشير المعلومات إلى أن التجنيد يتم عبر عرض مالي يبدأ بدفع 20 ألف دولار كدفعة أولى، ثم راتب شهري قدره 3 آلاف دولار، مع وعود بمنح جواز سفر بعد سنة من الخدمة. (العربية)
