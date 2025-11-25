شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم

Advertisement

وبحسب المصدر، فاتح جهاز المخابرات لمخاطبة في لمتابعة ملف المواطنين الذين التحقوا بالجيش الروسي، ووجّه طلباً مماثلاً للتواصل مع السفارة في لمتابعة أوضاع المنضمين إلى الجيش الأوكراني.وتشير المعلومات إلى أن التجنيد يتم عبر عرض مالي يبدأ بدفع 20 ألف دولار كدفعة أولى، ثم راتب شهري قدره 3 آلاف دولار، مع وعود بمنح جواز سفر بعد سنة من الخدمة. (العربية)