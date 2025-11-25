20
عربي-دولي
وسطاء غزة على طاولة واحدة في القاهرة.. بحث "المرحلة الثانية" لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة
Lebanon 24
25-11-2025
|
13:26
اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب
الولايات المتحدة
كطرف راعٍ، في القاهرة، الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، بحسب ما أفادت وسائل إعلام
مصرية
رسمية.
قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت أن الاجتماع ضمّ رئيس المخابرات العامة
المصرية
ورئيس المخابرات
التركية
، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، وتركّز على "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتنسيق مع
واشنطن
، من أجل "إنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين
إسرائيل
وحماس.
ويؤدي الرباعي، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الاول، بعد عامين من الحرب.
الاجتماع جاء بعد يومين على لقاء وفد رفيع من حركة
حماس
برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، جرى خلاله التباحث حول تفاصيل المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تتضمن، وفق ما نُقل، بنوداً أساسية أبرزها:
- نزع سلاح حركة حماس.
- إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع.
- نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، مؤلّفة من قوات أجنبية في غزة. (سكاي نيوز)
