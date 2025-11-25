وسطاء غزة على طاولة واحدة في القاهرة.. بحث "المرحلة الثانية" لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة

Advertisement

قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت أن الاجتماع ضمّ رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات ، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، وتركّز على "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتنسيق مع ، من أجل "إنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين وحماس.ويؤدي الرباعي، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الاول، بعد عامين من الحرب.الاجتماع جاء بعد يومين على لقاء وفد رفيع من حركة برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، جرى خلاله التباحث حول تفاصيل المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تتضمن، وفق ما نُقل، بنوداً أساسية أبرزها:- نزع سلاح حركة حماس.- إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع.- نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، مؤلّفة من قوات أجنبية في غزة. (سكاي نيوز)