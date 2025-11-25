Advertisement

عربي-دولي

وسطاء غزة على طاولة واحدة في القاهرة.. بحث "المرحلة الثانية" لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1446740-638996994481666121.png
Doc-P-1446740-638996994481666121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة كطرف راعٍ، في القاهرة، الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية.
Advertisement

قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت أن الاجتماع ضمّ رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات التركية، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، وتركّز على "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتنسيق مع واشنطن، من أجل "إنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.

ويؤدي الرباعي، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الاول، بعد عامين من الحرب.

الاجتماع جاء بعد يومين على لقاء وفد رفيع من حركة حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، جرى خلاله التباحث حول تفاصيل المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تتضمن، وفق ما نُقل، بنوداً أساسية أبرزها:

- نزع سلاح حركة حماس.

- إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع.

- نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، مؤلّفة من قوات أجنبية في غزة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان هاتفيا جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
26/11/2025 01:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
26/11/2025 01:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
lebanon 24
26/11/2025 01:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المرحلة الثانية من الهدنة في خطر.. معضلة "الأنفاق" تتحكّم بالمشهد
lebanon 24
26/11/2025 01:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

قطاع غزة

إسرائيل

التركية

المصرية

واشنطن

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:28 | 2025-11-25
16:27 | 2025-11-25
16:17 | 2025-11-25
16:00 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24