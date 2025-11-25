ما الفجوة التي تعيق الاتفاق الأميركي – الأوكراني؟

أكد مدير أندري يرماك أن الرئيس الأوكراني يرغب في لقاء الرئيس الأميركي وربما في خلال عطلة عيد الشكر – من أجل إنهاء التفاوض على اتفاق مشترك بين وأوكرانيا بشأن شروط وقف الحرب.

Advertisement

وأشار يرماك في حديث لموقع اكسيوس إلى أن الجانبين الأميركي والأوكراني توصلا إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود الخطة المعدّلة، بعد حذف أجزاء واسعة من المسودة الأميركية الأولى المكونة من 28 بندًا. لكنه أكد أن يريد التفاوض مباشرة مع حول مسألة التنازلات الإقليمية، باعتبارها نقطة الخلاف الأبرز.

وقال يرماك:"آمل أن تتم زيارة الرئيس زيلينسكي في أقرب وقت، لأنها ستُسهم في تمكين من مواصلة مهمته التاريخية لإنهاء هذه الحرب".

وشدد يرماك على أن الأساسية المتبقية تتعلق بالتنازلات الإقليمية.