عربي-دولي
ما الفجوة التي تعيق الاتفاق الأميركي – الأوكراني؟
Lebanon 24
25-11-2025
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مدير
مكتب الرئيس الأوكراني
أندري يرماك أن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
يرغب في لقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في أسرع وقت ممكن
وربما في خلال عطلة عيد الشكر – من أجل إنهاء التفاوض على اتفاق مشترك بين
الولايات المتحدة
وأوكرانيا بشأن شروط وقف الحرب.
وأشار يرماك في حديث لموقع اكسيوس إلى أن الجانبين الأميركي والأوكراني توصلا إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود الخطة المعدّلة، بعد حذف أجزاء واسعة من المسودة الأميركية الأولى المكونة من 28 بندًا. لكنه أكد أن
زيلينسكي
يريد التفاوض مباشرة مع
ترامب
حول مسألة التنازلات الإقليمية، باعتبارها نقطة الخلاف الأبرز.
وقال يرماك:"آمل أن تتم زيارة الرئيس زيلينسكي في أقرب وقت، لأنها ستُسهم في تمكين
الرئيس ترامب
من مواصلة مهمته التاريخية لإنهاء هذه الحرب".
وشدد يرماك على أن
الفجوة
الأساسية المتبقية تتعلق بالتنازلات الإقليمية.
مكتب الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
في أسرع وقت ممكن
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
مكتب الرئيس
فولوديمير
تابع
