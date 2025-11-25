Advertisement

عربي-دولي

تعود للقرن الثالث قبل الميلاد… اكتشاف آثار مدينة قديمة في أوزبكستان!

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:32
اكتشف علماء من معهد سمرقند للآثار في منطقة قاشقاداريا بأوزبكستان أطلال مدينة يزيد عمرها عن ألفي عام، وفقًا لوكالة "أوزA" الأوزبكستانية.

وتم العثور على المعلم الأثري على تلة بابورتيبا في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين.
وجاء في بيان صادر عن المعهد: "اكتشف علماء معهد سمرقند للآثار مؤخرا على تلة في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين معلما قديما آخر، حيث تم العثور على بقايا مدينة حصينة تعود إلى الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي".

وأوضح الباحث في المعهد سنجار عبد الرحيموف أنه تم اكتشاف جدران دفاعية وغرف حراسة وورش فخار وجرار وعدد كبير من المنتجات الخزفية، مما يشير إلى أن الحياة في المدينة استمرت لفترة طويلة. ويُعتقد أن القصر أو المعبد وقع في وسطها. كما تم العثور على بقايا قاعة كبيرة وعدة غرف وأجزاء من لوحات جدارية.


وأضاف: "تم صنع التماثيل الخزفية والجرار والأواني بدقة فائقة. ومن بين الاكتشافات تماثيل مميزة من عصرالدولة السلوقية والعصر الكوشاني. واتضح لاحقا أن حرفة الفخار وفن معالجة الحجر كانت شائعة هناك".


ووفقا للعلماء فإن عام 2025 فقط شهد اكتشاف أكثر من 100 معلم أثري جديد نتيجة للبحوث الأثرية التي أجريت في واحة قاشقاداريا، وبلغ إجمالي عددها أكثر من 1500 معلم.


وأشار الباحثون إلى أن الاكتشافات في حالة جيدة، مما يسمح بدراسة تاريخ هذه الأماكن بشكل مرحلي. كما لوحظ أن الثقافة الحضرية تشكلت في المنطقة في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، وفي العصور الوسطى كان هناك حوالي 30 مدينة كبيرة، حيث وقعت واحة  قاشقاداريا على طريق القوافل الذي يربط بين بخارى وخوارزم. (روسيا اليوم) 
