رهائن المدارس في نيجيريا.. الإفراج عن 24 تلميذة واستمرار دوامة الخطف

أعلنت السلطات ، الثلاثاء، الإفراج عن 24 تلميذة كنّ قد اختُطفن في 17 تشرين الثاني من مدرسة داخلية في ولاية كيبي البلاد.المستشار الخاص للرئيس النيجيري، بايو أونانوغا، قال إن الرئيس رحّب بالإفراج عن التلميذات اللواتي اختطفهن "إرهابيون" في بلدة ماغا بولاية كيبي، مشيراً إلى أن العملية أنهت أياماً من الاحتجاز.يأتي ذلك فيما تتواصل حوادث الخطف في مناطق أخرى من . فقد أعلنت شرطة ولاية ، الإثنين، خطف 10 أشخاص في قرية إيسابا في غرب البلاد، بعد أسبوع فقط على خطف 35 شخصاً في قرية مجاورة عُثر عليهم لاحقاً. (ارم نيوز)