عربي-دولي
رهائن المدارس في نيجيريا.. الإفراج عن 24 تلميذة واستمرار دوامة الخطف
Lebanon 24
25-11-2025
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
النيجيرية
، الثلاثاء، الإفراج عن 24 تلميذة كنّ قد اختُطفن في 17 تشرين الثاني من مدرسة داخلية في ولاية كيبي
شمال غرب
البلاد.
المستشار الخاص للرئيس النيجيري، بايو أونانوغا، قال إن الرئيس
بولا تينوبو
رحّب بالإفراج عن التلميذات اللواتي اختطفهن "إرهابيون" في بلدة ماغا بولاية كيبي، مشيراً إلى أن العملية أنهت أياماً من الاحتجاز.
يأتي ذلك فيما تتواصل حوادث الخطف في مناطق أخرى من
نيجيريا
. فقد أعلنت شرطة ولاية
كوارا
، الإثنين، خطف 10 أشخاص في قرية إيسابا في غرب البلاد، بعد أسبوع فقط على خطف 35 شخصاً في قرية مجاورة عُثر عليهم لاحقاً. (ارم نيوز)
