Advertisement

عربي-دولي

رهائن المدارس في نيجيريا.. الإفراج عن 24 تلميذة واستمرار دوامة الخطف

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1446763-638997040499946325.png
Doc-P-1446763-638997040499946325.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، الإفراج عن 24 تلميذة كنّ قد اختُطفن في 17 تشرين الثاني من مدرسة داخلية في ولاية كيبي شمال غرب البلاد.
Advertisement

المستشار الخاص للرئيس النيجيري، بايو أونانوغا، قال إن الرئيس بولا تينوبو رحّب بالإفراج عن التلميذات اللواتي اختطفهن "إرهابيون" في بلدة ماغا بولاية كيبي، مشيراً إلى أن العملية أنهت أياماً من الاحتجاز.

يأتي ذلك فيما تتواصل حوادث الخطف في مناطق أخرى من نيجيريا. فقد أعلنت شرطة ولاية كوارا، الإثنين، خطف 10 أشخاص في قرية إيسابا في غرب البلاد، بعد أسبوع فقط على خطف 35 شخصاً في قرية مجاورة عُثر عليهم لاحقاً. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصادر إسرائيلية: الدفعة الأولى ستشمل الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين من شمال قطاع غزة
lebanon 24
26/11/2025 01:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية عن الوسطاء: وقف النار سيشمل الإفراج عن الرهائن ومعتقلين فلسطينيين
lebanon 24
26/11/2025 01:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: أنا مرتاح للغاية بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
26/11/2025 01:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يؤكد أن عملية الإفراج عن الرهائن قد بدأت
lebanon 24
26/11/2025 01:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

بولا تينوبو

الرئيس بو

النيجيرية

ارم نيوز

شمال غرب

نيجيريا

النيجير

تينوبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:28 | 2025-11-25
16:27 | 2025-11-25
16:17 | 2025-11-25
16:00 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24