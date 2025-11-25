الأمن السوري يدعو أهالي اللاذقية إلى التحلي بالحكمة والوعي

قال قائد الأمن الداخلي في محافظة ، ، إن المحافظة شهدت اليوم ظهور دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من مناطقها، موضحاً أن وحدات المهام الخاصة ووحدات الشرطة عملت منذ اللحظة الأولى على تأمين هذه الوقفات وضمان سلامة المشاركين فيها.

وأضاف الأحمد في تصريح لـوكالة أن وحدات شرطة المرور نفذت حالة استنفار كاملة بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ومنع أي ازدحام أو اضطراب في الطرقات.

وأشار إلى أن الدعوات التي ظهرت بغطاء احتجاجي في بدايتها تحوّلت بسرعة إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تستهدف بثّ الانقسام وإحداث شرخ داخل .

وتابع الأحمد أنه أثناء قيام العناصر بحماية الوقفة القائمة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، وهو حي يقطنه عدد من الضباط المرتبطين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.

ودعا قائد الأمن الداخلي أهالي محافظة اللاذقية إلى التحلّي بالوعي والحكمة وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج تحت مسمّيات زائفة وشعارات مضلِّلة، مؤكداً أنها تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.