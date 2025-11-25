Advertisement

عربي-دولي

الأمن السوري يدعو أهالي اللاذقية إلى التحلي بالحكمة والوعي

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1446766-638997045359437125.webp
Doc-P-1446766-638997045359437125.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عبد العزيز هلال الأحمد، إن المحافظة شهدت اليوم ظهور دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من مناطقها، موضحاً أن وحدات المهام الخاصة ووحدات الشرطة عملت منذ اللحظة الأولى على تأمين هذه الوقفات وضمان سلامة المشاركين فيها.

وأضاف الأحمد  في تصريح لـوكالة سانا  أن وحدات شرطة المرور نفذت حالة استنفار كاملة بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ومنع أي ازدحام أو اضطراب في الطرقات.

وأشار إلى أن الدعوات التي ظهرت بغطاء احتجاجي في بدايتها تحوّلت بسرعة إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تستهدف بثّ الانقسام وإحداث شرخ داخل المجتمع المحلي.

وتابع الأحمد أنه أثناء قيام العناصر بحماية الوقفة القائمة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، وهو حي يقطنه عدد من الضباط المرتبطين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.

ودعا قائد الأمن الداخلي أهالي محافظة اللاذقية إلى التحلّي بالوعي والحكمة وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج تحت مسمّيات زائفة وشعارات مضلِّلة، مؤكداً أنها تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء لسكاي نيوز عربية: أدعو أبناء السويداء للتحلي بالحكمة والوعي وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة أو التحريض
lebanon 24
26/11/2025 01:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين الأمن السوري وفلول النظام السابق قرب جبلة بريف اللاذقية (العربية)
lebanon 24
26/11/2025 01:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في اللاذقية: استهدفنا أخطر الخلايا التي تحمل فكر داعش في منطقة البدروسية وهي خطّطت لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري
lebanon 24
26/11/2025 01:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في اللاذقية… هذا ما يجري بين الأمن السوري ومسلحين!
lebanon 24
26/11/2025 01:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

هلال الأحمد

عبد العزيز

العزيز

لي بال

الحكمة

سانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:28 | 2025-11-25
16:27 | 2025-11-25
16:17 | 2025-11-25
16:00 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24