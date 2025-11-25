من 28 بنداً إلى 19.. يرماك يعيد رسم "خطة ترامب–بوتين"

Advertisement

مصادر مطّلعة كشفت أن يرماك، الذي يُعَدّ من أكثر الشخصيات نفوذاً وغموضاً في ، والمسؤول عن إدارة أخطر الملفات العسكرية والسياسية، نجح في تقليص الخطة إلى 19 بنداً فقط، مع إبقاء نقاط حساسة بين أقواس ليُحسم أمرها لاحقاً بين زيلينسكي وترامب. كما تمت إزالة بعض المطالب القصوى لروسيا، وعلى رأسها الاعتراف بأي أراضٍ استولت عليها عسكرياً، إضافة إلى شطب القيود المقترحة على حق في الانضمام إلى وحلف .وبحسب صحيفة "الغارديان"، شدّد يرماك خلال المفاوضات على أن خطوط المواجهة الحالية يجب أن تكون أساس أي نقاش يتعلق بالأراضي، مؤكداً على سيادة أوكرانيا وحقّها في اتخاذ قراراتها العسكرية والسياسية بحرية ومن دون أي إملاءات روسية.الدبلوماسية الأميركية وصفت التعديلات بأنها "إيجابية جداً"، فيما أبدى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدّم ملموس، رغم التوترات السابقة مع القيادة . (ارم نيوز)