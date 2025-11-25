Advertisement

عربي-دولي

من 28 بنداً إلى 19.. يرماك يعيد رسم "خطة ترامب–بوتين"

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:48
قاد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة تفاوضية حاسمة في جنيف انتهت بتعديل جذري لخطة السلام الأميركية الأصلية المعروفة بـ"خطة ترامب–بوتين"، التي كانت تضم 28 بنداً وتُصنَّف على نطاق واسع بأنها أكثر ميلاً لمصلحة موسكو.
مصادر مطّلعة كشفت أن يرماك، الذي يُعَدّ من أكثر الشخصيات نفوذاً وغموضاً في كييف، والمسؤول عن إدارة أخطر الملفات العسكرية والسياسية، نجح في تقليص الخطة إلى 19 بنداً فقط، مع إبقاء نقاط حساسة بين أقواس ليُحسم أمرها لاحقاً بين زيلينسكي وترامب. كما تمت إزالة بعض المطالب القصوى لروسيا، وعلى رأسها الاعتراف بأي أراضٍ استولت عليها عسكرياً، إضافة إلى شطب القيود المقترحة على حق أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، شدّد يرماك خلال المفاوضات على أن خطوط المواجهة الحالية يجب أن تكون أساس أي نقاش يتعلق بالأراضي، مؤكداً على سيادة أوكرانيا وحقّها في اتخاذ قراراتها العسكرية والسياسية بحرية ومن دون أي إملاءات روسية.

الدبلوماسية الأميركية وصفت التعديلات بأنها "إيجابية جداً"، فيما أبدى ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدّم ملموس، رغم التوترات السابقة مع القيادة الأوكرانية. (ارم نيوز)
