ماكرون: محادثات السلام في أوكرانيا تدخل "مرحلة حاسمة"

أكّد ماكرون أن محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب في "تمر بمرحلة حاسمة"، مشدّدًا على ضرورة توفير "ضمانات أمنية قوية" لكييف.

وفي بداية اجتماع افتراضي عقد اليوم الثلاثاء، شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من العالميين، منهم ممثلون عن المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، قال ماكرون: "تكتسب المفاوضات زخمًا جديدًا، وعلينا اغتنام هذه الفرصة، ليس بسبب وجود مخاطر، فأوكرانيا قوية وروسيا تتحرك ببطء وأوروبا صامدة، بل لأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم نحو سلام جيد".

وأضاف ماكرون أن "الشرط الأساسي لتحقيق سلام مستدام هو وجود مجموعة من الضمانات الأمنية القوية، وليس مجرد إجراءات شكلية".

وفي مقابلة مع إذاعة RTL ، قال ماكرون إن الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا ستشمل قوات من إلى جانب جنود بريطانيين وفرنسيين.