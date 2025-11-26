وسط تصاعد الخلافات بين نتنياهو وكاتس.. تغيير حقائب وزارية يلوح في الأفق

Advertisement

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يدرس إجراء تعديل وزاري واسع، يشمل استبدال بوزير الخارجية ساعر.يأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين وكاتس، والتي بلغت ذروتها أمس عقب مواجهة علنية بين الأخير ورئيس أركان الجيش إيال زامير.وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الخطة المقترحة تتضمن انتقال إلى حقيبة الخارجية، على أن ينتقل كاتس لتولي .وبحسب الصحيفة، استدعى نتنياهو كلا من زامير وكاتس إلى اجتماع اليوم لتهدئة التوتر، إلا أن الجلسة انتهت بانقسامها إلى اجتماعين منفصلين.وحتى الآن، لم يتخذ نتنياهو قرارا نهائيا، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه قد يسرع قرار استبدال كاتس إذا واصل الأخير العمل بشكل مستقل عن رئيس الوزراء.