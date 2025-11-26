Advertisement

عربي-دولي

وسط تصاعد الخلافات بين نتنياهو وكاتس.. تغيير حقائب وزارية يلوح في الأفق

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:26
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إجراء تعديل وزاري واسع، يشمل استبدال وزير الدفاع إسرائيل كاتس بوزير الخارجية جدعون ساعر.
يأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين نتنياهو وكاتس، والتي بلغت ذروتها أمس عقب مواجهة علنية بين الأخير ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الخطة المقترحة تتضمن انتقال وزير الطاقة إيلي كوهين إلى حقيبة الخارجية، على أن ينتقل كاتس لتولي وزارة الطاقة.

وبحسب الصحيفة، استدعى نتنياهو كلا من زامير وكاتس إلى اجتماع اليوم لتهدئة التوتر، إلا أن الجلسة انتهت بانقسامها إلى اجتماعين منفصلين.

وحتى الآن، لم يتخذ نتنياهو قرارا نهائيا، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه قد يسرع قرار استبدال كاتس إذا واصل الأخير العمل بشكل مستقل عن رئيس الوزراء.
 
