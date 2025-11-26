ترامب يشطب 6 بنود من الخطة التي طرحها للسلام في أوكرانيا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي عن شطب 6 بنود من الخطة التي طرحها للسلام في وتقليصها إلى 22 بندا.وأكد أن الجانب الروسي يقدم تنازلات لتسوية الأزمة ، فيما أكبر تنازل قد يقدمه هو "قبوله وقف القتال والكف عن اقتطاع المزيد من الأراضي".وأشار إلى أن النزاع يسير في اتجاه واحد وأن الأراضي "قد تصبح روسية في نهاية المطاف".، أكد مؤخرا أن الخطة الأميركية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".وجدد التأكيد على استعداد للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".كما حذر من أنه في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية، فإن ما حصل في مدينة كوبيانسك المحررة في مقاطعة خاركوف مؤخرا، سيتكرر حتما في جبهات أخرى.