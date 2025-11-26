Advertisement

عربي-دولي

ترامب يشطب 6 بنود من الخطة التي طرحها للسلام في أوكرانيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1446867-638997407588005399.png
Doc-P-1446867-638997407588005399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شطب 6 بنود من الخطة التي طرحها للسلام في أوكرانيا وتقليصها إلى 22 بندا.
Advertisement

وأكد أن الجانب الروسي يقدم تنازلات لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما أكبر تنازل قد يقدمه هو "قبوله وقف القتال والكف عن اقتطاع المزيد من الأراضي".

وأشار إلى أن النزاع يسير في اتجاه واحد وأن الأراضي "قد تصبح روسية في نهاية المطاف".

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الخطة الأميركية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".

كما حذر من أنه في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية، فإن ما حصل في مدينة كوبيانسك المحررة في مقاطعة خاركوف مؤخرا، سيتكرر حتما في جبهات أخرى.
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": الخطة الجديدة التي طرحها ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستمنح روسيا أجزاء من شرق أوكرانيا مقابل ضمانة أمنية أميركية لأوكرانيا وأوروبا ضد أي عدوان روسي مستقبلي
lebanon 24
26/11/2025 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّاً على خطّة السلام التي طرحها ترامب... من سيتّخذ القرار في "حماس"؟
lebanon 24
26/11/2025 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتسلّم الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا
lebanon 24
26/11/2025 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": الخطّة الأميركية للسلام تلحظ تخلّي أوكرانيا عن دونباس لروسيا
lebanon 24
26/11/2025 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

الأوكرانية

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:29 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24