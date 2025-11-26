"الأونروا": آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

Advertisement

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم :"إن آلاف قسرا في يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها على القطاع لمدة عامين"، بحسب "وفا".وأوضحت عبر منصة "إكس" أن "آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم".أضافت :"أن النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة بدائية"، مشيرة إلى أن "مزيدا من مواد الإيواء ما تزال مطلوبة".ولفتت إلى أن "أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.وحذر المتحدث باسم ستيفان دوجاريك مساء أمس من أن "عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة"، مؤكدا أن "السكان معرضون للخطر بشكل كبير في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة".وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة، أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبق الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.