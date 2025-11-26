Advertisement

موسكو تؤكد تسلمها أحدث نسخة من خطة ترامب في أوكرانيا

26-11-2025 | 04:34
أعلن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن بلاده تسلمت أحدث نسخة من خطة السلام في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "بعض بنود هذه الخطة الأميركية تتطلب إجراء تحليل جاد".

كما أوضح أن المقترح الأميركي لم يناقش أمس في أبوظبي.

كما أشار إلى أن المبعوث الأميركي عقد لقاءً في العاصمة الإماراتية أمس مع ممثلي أوكرانيا وبشكل غير متوقع مع ممثل روسيا، وفق ما نقلت وكالة "تاس"

إلى ذلك، لفت إلى أن "ممثلي الاستخبارات الروسية والأوكرانية ناقشوا قضايا حساسة بينها الأسرى".
