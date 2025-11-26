موسكو تؤكد تسلمها أحدث نسخة من خطة ترامب في أوكرانيا

Advertisement

أعلن مستشار لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن بلاده تسلمت أحدث نسخة من خطة السلام في .وقال أوشاكوف في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "بعض بنود هذه الخطة الأميركية تتطلب إجراء تحليل جاد".كما أوضح أن المقترح الأميركي لم يناقش أمس في أبوظبي.كما أشار إلى أن المبعوث الأميركي عقد لقاءً في العاصمة أمس مع ممثلي أوكرانيا وبشكل غير متوقع مع ممثل ، وفق ما نقلت وكالة "تاس"إلى ذلك، لفت إلى أن "ممثلي الاستخبارات الروسية والأوكرانية ناقشوا قضايا حساسة بينها الأسرى".