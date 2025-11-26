بالفيديو... إنفجار كبير جدّاً يهزّ بلدة في سوريا

هزّ إنفجار كبير بلدة كفرتخايم في ريف إدلب في .

وبحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، فقد أُصيب عددٌ من الأشخاص.

وأشار إلى أنّ الإنفجار وقع في مستودع ذخيرة في البلدة.