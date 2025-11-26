Advertisement

بالفيديو... إنفجار كبير جدّاً يهزّ بلدة في سوريا

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:03
Doc-P-1447005-638997557711578178.jpg
Doc-P-1447005-638997557711578178.jpg photos 0
هزّ إنفجار كبير بلدة كفرتخايم في ريف إدلب في سوريا.
 
 
وبحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، فقد أُصيب عددٌ من الأشخاص.
 
 
وأشار إلى أنّ الإنفجار وقع في مستودع ذخيرة في البلدة.
 
 
 
المرصد السوري لحقوق الإنسان

المرصد السوري

بريف

بري

