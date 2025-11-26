بالفيديو... إنفجار كبير جدّاً يهزّ بلدة في سوريا

انفـ ـجار عنـ ـيف في منطقة مأهولة بالسكان في #كفر_تخاريم يسفر عن إصابات pic.twitter.com/xFdoyv9ZVk
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 26, 2025
انفـ ـجار عنـ ـيف في منطقة مأهولة بالسكان في #كفر_تخاريم يسفر عن إصابات pic.twitter.com/xFdoyv9ZVk
انفـ ـجـ ـار في مستودع ذخيرة في #كفر_تخاريم بريف #إدلب pic.twitter.com/LvTQOLep5z
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 26, 2025
انفـ ـجـ ـار في مستودع ذخيرة في #كفر_تخاريم بريف #إدلب pic.twitter.com/LvTQOLep5z
pic.twitter.com/vi93Zhp8xZ
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 26, 2025
pic.twitter.com/vi93Zhp8xZ