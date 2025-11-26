بعد هبوطها... طائرة تقلّ 63 راكباً تنحرف عن المدرج

إنحرفت طائرة ركاب بولندية عن المدرج، بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا.

وبحسب المعلومات، فإنّه لم يتمّ تسجيل إصابات.

وكانت الطائرة البولنديّة تقلّ 63 راكبا و4 من أفراد الطاقم.