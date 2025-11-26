Advertisement

عربي-دولي

بعد هبوطها... طائرة تقلّ 63 راكباً تنحرف عن المدرج

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:48
إنحرفت طائرة ركاب بولندية عن المدرج، بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّه لم يتمّ تسجيل إصابات.
 
 
وكانت الطائرة البولنديّة تقلّ 63 راكبا و4 من أفراد الطاقم.
