Advertisement

عربي-دولي

قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1447184-638997806949979873.jpg
Doc-P-1447184-638997806949979873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 3 إلى 5 كانون الأول المقبل زيارة دولة للصين، يبدأها ببكين ثم ينتقل إلى تشنغدو في مقاطعة سيتشوان، وفقًا لما أعلن قصر الإليزيه.
Advertisement

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ، يزور الدول الآسيوية العملاقة بعد عامين ونصف عام من زيارته السابقة في نيسان 2023، "انطلاقًا من رغبته في إبقاء حوار مستمر وجاد مع الصين".
 
مواضيع ذات صلة
قصر الإليزيه: ماكرون سيعلن عن رئيس وزراء جديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة
lebanon 24
26/11/2025 21:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
lebanon 24
26/11/2025 21:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مغادرة الإليزيه.. ماذا ستفعل بريجيت ماكرون؟
lebanon 24
26/11/2025 21:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعين لوكورنو رئيسا للوزراء للمرة الثانية
lebanon 24
26/11/2025 21:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

شي جينبينغ

إيمانويل

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2025-11-26
14:25 | 2025-11-26
14:00 | 2025-11-26
13:35 | 2025-11-26
13:17 | 2025-11-26
12:30 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24