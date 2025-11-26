20
قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين
Lebanon 24
26-11-2025
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
من 3 إلى 5 كانون الأول المقبل زيارة دولة للصين، يبدأها ببكين ثم ينتقل إلى تشنغدو في مقاطعة سيتشوان، وفقًا لما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة
الفرنسية
أن ماكرون الذي يلتقي نظيره الصيني
شي جينبينغ
، يزور الدول الآسيوية العملاقة بعد عامين ونصف عام من زيارته السابقة في نيسان 2023، "انطلاقًا من رغبته في إبقاء حوار مستمر وجاد مع
الصين
".
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
Lebanon 24
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
14:39 | 2025-11-26
26/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
Lebanon 24
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
14:25 | 2025-11-26
26/11/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
Lebanon 24
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
14:00 | 2025-11-26
26/11/2025 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر
Lebanon 24
سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر
13:35 | 2025-11-26
26/11/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
Lebanon 24
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
13:17 | 2025-11-26
26/11/2025 01:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
