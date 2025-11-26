بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة



وبموجب القانون الفرنسي، يمكن لساركوزي تنفيذ العقوبة في منزله تحت المراقبة الإلكترونية، أو وفق ترتيبات أخرى يحددها القاضي. ويأتي هذا التطور بعد دخوله السجن الشهر الماضي في ملف منفصل يتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته السابقة، قبل أن يُفرج عنه بعد 20 يومًا رهن قيود قضائية بانتظار ، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة سجن.



وتتهم حزب ساركوزي اليميني بالتعاون مع شركة "بيغماليون" لإخفاء الإنفاق الحقيقي للحملة، التي بلغت نحو 43 مليون ، أي قرابة ضعف السقف القانوني المحدد بـ22.5 مليون يورو. ، ينفي ساركوزي أي مسؤولية ويصف الاتهامات بأنها "أكاذيب".



وأثار الملف أصداء سياسية بعدما استقبله الرئيس قبل دخوله السجن، كما تعرض وزير العدل جيرالد دارمانان لانتقادات بعد زيارته داخل سجن لا سانتيه. ولاحقًا، فُرضت على ساركوزي قيود تمنعه من لقاء وزير العدل ومسؤولين آخرين إلى حين محاكمة الاستئناف في قضية التمويل المقرر عقدها في آذار 2026.