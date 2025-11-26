20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
Lebanon 24
26-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أيدت
المحكمة العليا
في
فرنسا
قرار إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته
الانتخابية
عام 2012، لتصبح الإدانة نهائية وتشكل الحكم الجنائي الثاني في سجله. ويُثبّت قرار محكمة النقض الحكم بالسجن لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، بسبب تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به.
Advertisement
وبموجب القانون الفرنسي، يمكن لساركوزي تنفيذ العقوبة في منزله تحت المراقبة الإلكترونية، أو وفق ترتيبات أخرى يحددها القاضي. ويأتي هذا التطور بعد دخوله السجن الشهر الماضي في ملف منفصل يتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته السابقة، قبل أن يُفرج عنه بعد 20 يومًا رهن قيود قضائية بانتظار
الاستئناف
، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة سجن.
وأعلنت محكمة النقض أن إدانة ساركوزي في قضية 2012 باتت نهائية، مؤكدة حكم الاستئناف بسجنه ستة أشهر مع مراقبة إلكترونية.
وتتهم
النيابة
حزب ساركوزي اليميني بالتعاون مع شركة "بيغماليون" لإخفاء الإنفاق الحقيقي للحملة، التي بلغت نحو 43 مليون
يورو
، أي قرابة ضعف السقف القانوني المحدد بـ22.5 مليون يورو.
من جهته
، ينفي ساركوزي أي مسؤولية ويصف الاتهامات بأنها "أكاذيب".
وأثار الملف أصداء سياسية بعدما استقبله الرئيس
إيمانويل ماكرون
قبل دخوله السجن، كما تعرض وزير العدل جيرالد دارمانان لانتقادات بعد زيارته داخل سجن لا سانتيه. ولاحقًا، فُرضت على ساركوزي قيود تمنعه من لقاء وزير العدل ومسؤولين آخرين إلى حين محاكمة الاستئناف في قضية التمويل
الليبي
المقرر عقدها في آذار 2026.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فرنسية: ماكرون استقبل ساركوزي قبل دخوله السجن غدا
Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: ماكرون استقبل ساركوزي قبل دخوله السجن غدا
27/11/2025 00:40:00
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساركوزي عقب قرار إطلاق سراحه: لقد فرضوا قرار دخولي السجن رغم براءتي
Lebanon 24
ساركوزي عقب قرار إطلاق سراحه: لقد فرضوا قرار دخولي السجن رغم براءتي
27/11/2025 00:40:00
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
Lebanon 24
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
27/11/2025 00:40:00
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساركوزي يصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
Lebanon 24
ساركوزي يصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
27/11/2025 00:40:00
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمانويل ماكرون
المحكمة العليا
إيمانويل ماكر
الانتخابية
الاستئناف
إيمانويل
النيابة
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
Lebanon 24
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
17:04 | 2025-11-26
26/11/2025 05:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
Lebanon 24
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
16:39 | 2025-11-26
26/11/2025 04:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
16:35 | 2025-11-26
26/11/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
16:30 | 2025-11-26
26/11/2025 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
16:20 | 2025-11-26
26/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:04 | 2025-11-26
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
16:39 | 2025-11-26
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
16:35 | 2025-11-26
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
16:30 | 2025-11-26
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
16:20 | 2025-11-26
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
16:19 | 2025-11-26
لقاء في دمشق: وزير العدل يبحث مع العفو الدولية تفعيل "العدالة الانتقالية"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 00:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24