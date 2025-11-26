استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة

Advertisement

سمح الجيش ، اليوم الأربعاء، بإدخال معدات ثقيلة إلى استعدادا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي .كما يستعد الجيش لإزالة الأنقاض في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع المدمر بهدف إنشاء منطقة إنسانية جديدة لدخول آلاف ، وفق ما ذكرته هيئة البث .جاء ذلك، بعدما التقى مسؤولون أتراك وقطريون ومصريون في لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في تشرين الأول، وصمد على الرغم من اتهامات الجانبين بانتهاكه.وتشمل المراحل التالية من الاتفاق، إنشاء هيئة دولية تحكم غزة وتشرف على إعادة الإعمار، بموجب تفويض من لمدة عامين قابلة للتجديد.ومن المقرر أن تتولى قوة استقرار دولية مسلحة حفظ الأمن وضمان نزع سلاح ، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل. (الحدث)