عربي-دولي
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
Lebanon 24
26-11-2025
|
14:25
سمح الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الأربعاء، بإدخال معدات ثقيلة إلى
قطاع غزة
استعدادا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
كما يستعد الجيش لإزالة الأنقاض في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع المدمر بهدف إنشاء منطقة إنسانية جديدة لدخول آلاف
الفلسطينيين
، وفق ما ذكرته هيئة البث
الإسرائيلية
.
جاء ذلك، بعدما التقى مسؤولون أتراك وقطريون ومصريون في
القاهرة
لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في تشرين الأول، وصمد على الرغم من اتهامات الجانبين بانتهاكه.
وتشمل المراحل التالية من الاتفاق، إنشاء هيئة دولية تحكم غزة وتشرف على إعادة الإعمار، بموجب تفويض من
الأمم المتحدة
لمدة عامين قابلة للتجديد.
ومن المقرر أن تتولى قوة استقرار دولية مسلحة حفظ الأمن وضمان نزع سلاح
حماس
، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل. (الحدث)
