عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:39
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ تنفيذ عملية تبادل الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باريس بالإيرانية مهدية إسفندياري سيجري فور استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين.
وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 إن التفاوض بين طهران وباريس انتهى إلى اتفاق نهائي، وإن الجانبين ينتظران فقط انتهاء المسار القانوني، مرجّحًا إنجاز التبادل خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح عراقجي أن الملف القضائي لكولر وباريس اكتمل، وأن الحكم صدر بحقهما، مشيرًا إلى أنّ القانون الإيراني يسمح بتبادل السجناء وفق مقتضيات "المصلحة الوطنية" وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي. وشدد على أنّ "كل شيء جاهز"، وأن طهران تنتظر انتهاء الإجراءات في فرنسا.

ويزور عراقجي باريس حيث يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24