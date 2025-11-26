20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
Lebanon 24
26-11-2025
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أنّ تنفيذ عملية تبادل الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك
باريس
بالإيرانية مهدية إسفندياري سيجري فور استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين.
Advertisement
وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 إن التفاوض بين
طهران
وباريس انتهى إلى اتفاق نهائي، وإن الجانبين ينتظران فقط انتهاء المسار القانوني، مرجّحًا إنجاز التبادل خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح
عراقجي
أن الملف القضائي لكولر وباريس اكتمل، وأن الحكم صدر بحقهما، مشيرًا إلى أنّ القانون
الإيراني
يسمح بتبادل السجناء وفق مقتضيات "المصلحة الوطنية" وبقرار من
المجلس الأعلى
للأمن القومي. وشدد على أنّ "كل شيء جاهز"، وأن طهران تنتظر انتهاء الإجراءات في
فرنسا
.
ويزور عراقجي باريس حيث يلتقي
وزير الخارجية
الفرنسي
جان نويل بارو
.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: نتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف
27/11/2025 00:40:27
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني - سوري ومُسوَّدَة لمعاهدة جديدة بين البلديْن لتبادل السجناء
Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني - سوري ومُسوَّدَة لمعاهدة جديدة بين البلديْن لتبادل السجناء
27/11/2025 00:40:27
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران وفرنسا تلمحان إلى إحراز تقدم نحو اتفاق لتبادل سجناء
Lebanon 24
إيران وفرنسا تلمحان إلى إحراز تقدم نحو اتفاق لتبادل سجناء
27/11/2025 00:40:27
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: في حال إجراء مفاوضات مع أميركا ستقتصر على الملف النووي
Lebanon 24
عراقجي: في حال إجراء مفاوضات مع أميركا ستقتصر على الملف النووي
27/11/2025 00:40:27
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
جان نويل بارو
المجلس الأعلى
وزير الخارجية
عباس عراقجي
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
Lebanon 24
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
17:04 | 2025-11-26
26/11/2025 05:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
Lebanon 24
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
16:39 | 2025-11-26
26/11/2025 04:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
16:35 | 2025-11-26
26/11/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
16:30 | 2025-11-26
26/11/2025 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
16:20 | 2025-11-26
26/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:04 | 2025-11-26
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
16:39 | 2025-11-26
بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟
16:35 | 2025-11-26
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
16:30 | 2025-11-26
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
16:20 | 2025-11-26
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
16:19 | 2025-11-26
لقاء في دمشق: وزير العدل يبحث مع العفو الدولية تفعيل "العدالة الانتقالية"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 00:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24