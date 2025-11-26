عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس

أكد أنّ تنفيذ عملية تبادل الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك بالإيرانية مهدية إسفندياري سيجري فور استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين.

Advertisement

وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 إن التفاوض بين وباريس انتهى إلى اتفاق نهائي، وإن الجانبين ينتظران فقط انتهاء المسار القانوني، مرجّحًا إنجاز التبادل خلال الشهرين المقبلين.



وأوضح أن الملف القضائي لكولر وباريس اكتمل، وأن الحكم صدر بحقهما، مشيرًا إلى أنّ القانون يسمح بتبادل السجناء وفق مقتضيات "المصلحة الوطنية" وبقرار من للأمن القومي. وشدد على أنّ "كل شيء جاهز"، وأن طهران تنتظر انتهاء الإجراءات في .



ويزور عراقجي باريس حيث يلتقي الفرنسي .