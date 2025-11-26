Advertisement

عربي-دولي

تنفيذًا لتوجيهات كيم... هذه ما تبنيه كوريا الشمالية

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:37
تكشف صور أقمار اصطناعية حديثة أن كوريا الشمالية تبني منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم داخل مجمع يونغبيون النووي، في إطار خطة كيم جونغ أون للعام 2025 لتعزيز الترسانة النووية. وبحسب تحليل مجموعة "38 نورث"، تظهر لقطات التقطت بين تشرين الأول وتشرين الثاني استمرار أعمال التوسعة والتحديث في أهم موقع نووي للبلاد، المسؤول عن إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المخصب.
الصور توضح إنشاء مجمع كبير محصّن شمال شرقي المختبر الكيميائي الإشعاعي، مع مبنى جديد من طابقين بتصميم مشابه لمنشأة "كانغسون" المشتبه بأنها مركز سري للتخصيب. كما رُصدت ست وحدات تبدو كمبادلات حرارية تستخدم عادة في تبريد أجهزة الطرد المركزي، في مؤشر واضح على وظيفة المنشأة.

التحليل يشير أيضاً إلى أعمال تجريف ورفع مستوى الأرض قرب مبنى داعم لم تُعرف وظيفته بعد، إلى جانب توسّع سريع في مرافق تخزين النفايات المشعة. وتأتي هذه التحركات ضمن عملية تحديث واسعة يشهدها مجمع يونغبيون، تنسجم مع توجيهات كيم مطلع العام بتسريع إنتاج المواد النووية ومضاعفة الكميات العالية التخصيب المخصصة للأسلحة.

