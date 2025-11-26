20
عربي-دولي
لقاء في دمشق: وزير العدل يبحث مع العفو الدولية تفعيل "العدالة الانتقالية"
Lebanon 24
26-11-2025
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة
سانا
بأن وزير العدل السوري مظهر الويس استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق لها، حيث انشغل الطرفان في بحث آليات توسيع التعاون في ملفات حقوق الإنسان والقانون.
وخلال اللقاء الذي جرى في
مبنى الوزارة
، شدّد الويس على أن الوصول إلى استقرار حقيقي في
سوريا
يمرّ عبر مسار للعدالة الانتقالية، وعلى ضرورة أن تسهم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات ومعالجة آثارها وتعويض المتضررين، مؤكداً أن الحكومة
السورية
تعلن التزامها بالوقوف إلى جانب الضحايا وتتعهّد بمتابعة ملفاتهم.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن تحرّك
وزارة العدل
لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تحريك مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون داخل البلاد.
وتُعدّ
منظمة العفو الدولية
، التي انطلقت عام 1961 من
لندن
، واحدة من أبرز المنظمات غير الحكومية العاملة على مراقبة الانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات في العالم.
(سانا)
