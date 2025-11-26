لقاء في دمشق: وزير العدل يبحث مع العفو الدولية تفعيل "العدالة الانتقالية"

Advertisement

أفادت وكالة بأن وزير العدل السوري مظهر الويس استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق لها، حيث انشغل الطرفان في بحث آليات توسيع التعاون في ملفات حقوق الإنسان والقانون.وخلال اللقاء الذي جرى في ، شدّد الويس على أن الوصول إلى استقرار حقيقي في يمرّ عبر مسار للعدالة الانتقالية، وعلى ضرورة أن تسهم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات ومعالجة آثارها وتعويض المتضررين، مؤكداً أن الحكومة تعلن التزامها بالوقوف إلى جانب الضحايا وتتعهّد بمتابعة ملفاتهم.وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن تحرّك لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تحريك مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون داخل البلاد.وتُعدّ ، التي انطلقت عام 1961 من ، واحدة من أبرز المنظمات غير الحكومية العاملة على مراقبة الانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات في العالم.(سانا)