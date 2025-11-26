هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة

Advertisement

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن أصدر توجيهات بنشر 500 جندي إضافي في العاصمة ، بعدما تعرّض عنصران من لإطلاق نار في وسط المدينة.وأعلن هيغسيث من الدومينيكان أن القرار يأتي لتعزيز أمن العاصمة، مضيفًا أن "ما جرى وقع على مقربة من ، ولن نسمح باستمرار الوضع على هذا النحو، ولهذا طلب مني إرسال 500 جندي إضافي من الحرس الوطني".وشدد الوزير على أن السلطات الأميركية ستتعامل مع هذه الحوادث "بحزم وجدية"، مؤكدًا أن " يعتقد أن السلام يُفرض بالقوة، ولن يُظهر أي تساهل مع المجرمين"، وأن الإدارة تسعى إلى إزالة التهديدات الإرهابية التي تستهدف .وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويُعتقد أنهما من الحرس الوطني أُصيبا برصاص مسلّح في منطقة لا تبعد سوى بضعة شوارع عن البيت الأبيض، وتحديدًا قرب شارعي 17 و"آي"، وهي منطقة معروفة بإجراءاتها الأمنية المشددة. ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم أو الحالة الدقيقة للجنديين.وقال مسؤولون في إنفاذ القانون لـ" " إن المشتبه به الذي أطلق النار أُصيب ونُقل إلى مستشفى قريب، فيما أعلنت شرطة العاصمة أن الموقع أُغلق بالكامل وأن المشتبه به بات قيد التوقيف.