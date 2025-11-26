هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب
أصدر توجيهات بنشر 500 جندي إضافي في العاصمة واشنطن
، بعدما تعرّض عنصران من الحرس الوطني
لإطلاق نار في وسط المدينة.
وأعلن هيغسيث من جمهورية
الدومينيكان أن القرار يأتي لتعزيز أمن العاصمة، مضيفًا أن "ما جرى وقع على مقربة من البيت الأبيض
، ولن نسمح باستمرار الوضع على هذا النحو، ولهذا طلب مني الرئيس ترامب
إرسال 500 جندي إضافي من الحرس الوطني".
وشدد الوزير على أن السلطات الأميركية ستتعامل مع هذه الحوادث "بحزم وجدية"، مؤكدًا أن "ترامب
يعتقد أن السلام يُفرض بالقوة، ولن يُظهر أي تساهل مع المجرمين"، وأن الإدارة تسعى إلى إزالة التهديدات الإرهابية التي تستهدف الولايات المتحدة
.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويُعتقد أنهما من الحرس الوطني أُصيبا برصاص مسلّح في منطقة لا تبعد سوى بضعة شوارع عن البيت الأبيض، وتحديدًا قرب شارعي 17 و"آي"، وهي منطقة معروفة بإجراءاتها الأمنية المشددة. ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم أو الحالة الدقيقة للجنديين.
وقال مسؤولون في إنفاذ القانون لـ"سي بي إس نيوز
" إن المشتبه به الذي أطلق النار أُصيب ونُقل إلى مستشفى قريب، فيما أعلنت شرطة العاصمة أن الموقع أُغلق بالكامل وأن المشتبه به بات قيد التوقيف.