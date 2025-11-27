23
عربي-دولي
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح اليابان بعدم استفزاز الصين
Lebanon 24
27-11-2025
|
00:37
نصح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايتشي بعدم استفزاز
الصين
بشأن سيادة تايوان، وفق ما ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" Wall Street Journal، الخميس، بعد خلاف
دبلوماسي
بين طوكيو وبكين حول هذه المسألة الحساسة.
وبدأ الخلاف بين أكبر اقتصادين في
آسيا
بعد تصريحات لتاكايتشي بأن طوكيو يمكن أن تتدخل عسكرياً في أي هجوم على
الجزيرة
التي تطالب بها الصين وتعتبرها جزءاً من أراضيها.
وفي مكالمة هاتفية مع
ترامب
الاثنين، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن عودة تايوان إلى الصين هي "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب" وفق
وزارة الخارجية
الصينية
.
