"وول ستريت جورنال": ترامب نصح اليابان بعدم استفزاز الصين

Advertisement

نصح الرئيس الأميركي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بعدم استفزاز بشأن سيادة تايوان، وفق ما ذكرت صحيفة " " Wall Street Journal، الخميس، بعد خلاف بين طوكيو وبكين حول هذه المسألة الحساسة.وبدأ الخلاف بين أكبر اقتصادين في بعد تصريحات لتاكايتشي بأن طوكيو يمكن أن تتدخل عسكرياً في أي هجوم على التي تطالب بها الصين وتعتبرها جزءاً من أراضيها.وفي مكالمة هاتفية مع الاثنين، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن عودة تايوان إلى الصين هي "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب" وفق .