عربي-دولي

ألمانيا تُعد خطة حرب مع روسيا تشمل 800 ألف جندي للناتو

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:43
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن خطة حصلت عليها بأن القوات الألمانية تعمل على تطوير خطة لنشر 800 ألف جندي من حلف "الناتو" على الجهة الشرقية في حال نشوب حرب مع روسيا.
وتسمى الخطة التي تزعم صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه يتم تطويرها في حال الحرب مع روسيا OPLAN DEU.

وجاء في تقرير الصحيفة: "اجتمع 12 ضابطا ألمانيا رفيع المستوى في برلين قبل نحو عامين ونصف لوضع خطة سرية للحرب مع روسيا، وهم الآن يسارعون إلى تنفيذها".
وأضافت: "توضح الخطة بالتفصيل كيفية نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ألماني وأمريكي وقوات أخرى تابعة لحلف "الناتو" شرقا على خطوط المواجهة. وتظهر الخرائط الموانئ والأنهار والسكك الحديدية والطرق التي سيستخدمونها في تنقلاتهم، بالإضافة إلى كيفية تزويدهم بالإمدادات والحماية أثناء تنقلهم".

وأشارت إلى أنه في إطار الخطة، ستصبح ألمانيا نفسها منطقة انطلاق لنقل القوات، في حين أن خط المواجهة لن يمر عبر أراضيها.

وأضافت الصحيفة أن التحديات الرئيسية التي تواجه ألمانيا في سيناريو مماثل تظل البيروقراطية في زمن السلم في سياق التجنيد العسكري وحماية البيانات، وافتقار البنية التحتية للبلاد إلى الاستعداد للصراع، والحاجة إلى مراعاة التهديدات الجديدة، وخاصة الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة. (روسيا اليوم)
 
الرئيسي

الناتو

