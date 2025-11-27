ألمانيا تُعد خطة حرب مع روسيا تشمل 800 ألف جندي للناتو

Advertisement

أفادت صحيفة " " نقلا عن خطة حصلت عليها بأن القوات تعمل على تطوير خطة لنشر 800 ألف جندي من حلف " " على الجهة الشرقية في حال نشوب حرب مع .وتسمى الخطة التي تزعم صحيفة " جورنال" أنه يتم تطويرها في حال الحرب مع روسيا OPLAN DEU.وجاء في تقرير الصحيفة: "اجتمع 12 ضابطا رفيع المستوى في قبل نحو عامين ونصف لوضع خطة سرية للحرب مع روسيا، وهم الآن يسارعون إلى تنفيذها".وأضافت: "توضح الخطة بالتفصيل كيفية نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ألماني وأمريكي وقوات أخرى تابعة لحلف "الناتو" شرقا على خطوط المواجهة. وتظهر الخرائط الموانئ والأنهار والسكك الحديدية والطرق التي سيستخدمونها في تنقلاتهم، بالإضافة إلى كيفية تزويدهم بالإمدادات والحماية أثناء تنقلهم".وأشارت إلى أنه في إطار الخطة، ستصبح ألمانيا نفسها منطقة انطلاق لنقل القوات، في حين أن خط المواجهة لن يمر عبر أراضيها.وأضافت الصحيفة أن التحديات الرئيسية التي تواجه ألمانيا في سيناريو مماثل تظل البيروقراطية في زمن السلم في سياق التجنيد العسكري وحماية البيانات، وافتقار البنية التحتية للبلاد إلى الاستعداد للصراع، والحاجة إلى مراعاة التهديدات الجديدة، وخاصة الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة. (روسيا اليوم)