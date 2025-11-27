بعد إطلاق النار قرب البيت الأبيض.. ماسك يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة

Advertisement

دعا رجل الأعمال إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد الهجوم على جنديين من في وسط العاصمة قرب .وكتب على منصة "إكس": "كم من الأبرياء يجب أن يموتوا لإصلاح نظامنا المكسور؟ نحن بحاجة إلى إجراءات صارمة".وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.