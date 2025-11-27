Advertisement

بعد إطلاق النار قرب البيت الأبيض.. ماسك يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:54
دعا رجل الأعمال إيلون ماسك إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد الهجوم على جنديين من الحرس الوطني في وسط واشنطن العاصمة قرب البيت الأبيض.
وكتب ماسك على منصة "إكس": "كم من الأبرياء يجب أن يموتوا لإصلاح نظامنا المكسور؟ نحن بحاجة إلى إجراءات صارمة".

وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.
