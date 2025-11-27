Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:23
قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي : "إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود".
أضاف :"أن العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على الاستقلال والشرف والكرامة".
