الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري رضا نقدي : "إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد التام على وإزالته من الوجود".أضاف :"أن العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على والشرف والكرامة".