تركيا تضع شرطها لبحث الانتشار العسكري في أوكرانيا

أكدت ، اليوم الخميس، أن أي نقاش حول إمكانية نشر قوات دولية في يجب أن يُسبقه التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين وكييف، معتبرة أن ذلك يشكّل الشرط الأساسي قبل الدخول في تفاصيل أي مهمة محتملة.وكان ماكرون، قد أعلن الثلاثاء أن القوة المقترحة ستضم جنودًا من وبريطانيا وتركيا، في إطار خطة غربية لبحث خيارات دعم أوكرانيا.وأوضحت أنقرة أنها منفتحة على مناقشة المشاركة في مثل هذا الانتشار، شريطة أن تتحدد آلياته بوضوح. وتُحافظ منذ اندلاع الحرب على علاقات متوازنة مع كل من وأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة " ".وردًّا على سؤال بشأن تصريحات ماكرون، قالت وزارة الدفاع التركية في إفادة صحفية: "أولاً، يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك، ينبغي وضع إطار واضح للمهمة وتحديد حجم مساهمة كل دولة".وفي السياق نفسه، أعلن الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الخميس، أن فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيجتمعان قريبًا لبحث خطوات عملية ضمن مقترحات السلام. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن كييف تتطلع إلى نتائج ملموسة تسمح بإحراز تقدم، مضيفًا: "التوصل إلى هدنة أمر حيوي بالنسبة لنا، وقد أثبتت أوكرانيا استعدادها لذلك مرارًا". (ارم نيوز)