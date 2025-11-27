Advertisement

من ضريح أتاتورك إلى أردوغان… البابا لاوون الرابع عشر يفتتح جولته التركية (فيديو وصور)

27-11-2025 | 06:32
Doc-P-1447525-638998479853526643.jpeg
Doc-P-1447525-638998479853526643.jpeg photos 0
بدأ البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الخميس، زيارته الرسمية الأولى إلى تركيا منذ توليه البابوية في أيار الماضي، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، في خطوة رمزية تعكس الاحترام لتاريخ الدولة التركية ودورها في تأسيس الجمهورية الحديثة.
  
Doc-P-1447496-638998449412563249.jpeg


بعد ذلك، توجه البابا إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث جرى مباحثات حول العلاقات الثنائية بين تركيا والفاتيكان، إلى جانب قضايا دينية وإنسانية. وكان البابا قد استُقبل عند وصوله إلى مطار أسنبوغا بالعاصمة من قبل وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي وعدد من كبار المسؤولين.
 

وتعد هذه الجولة الخارجية الأولى للبابا، التي تشمل تركيا ولبنان، جزءًا من جهوده لتعزيز الحوار بين الكنائس المسيحية والمجتمع المدني في المنطقة. ومن المقرر أن تشمل زيارته لاحقًا لقاءات مع البطريرك برثلماوس، زعيم المسيحيين الأرثوذكس، ومسؤولين دينيين محليين في إسطنبول، إلى جانب زيارة مواقع دينية تاريخية مثل مدينة إزنيك بمناسبة الذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول، جامع السلطان أحمد، وكنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية.
 


وسيختتم البابا جولته التركية الأحد، بالتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت على متن طائرة خاصة، لتكون المحطة الثانية في هذه الجولة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة بين الكنائس المسيحية في المنطقة.

ويُذكر أن البابا لاوون الرابع عشر تم انتخابه في أيار الماضي خلفًا للبابا الراحل فرانسيس، وقد أمضى عقودًا في البشارة في بيرو قبل توليه المسؤولية في الفاتيكان عام 2023، وكان البابا فرانسيس قد خطط لزيارة تركيا ولبنان لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تدهور حالته الصحية.
 
 
 
 
Image
 
May be an image of text

