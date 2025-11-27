24
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما مصير محتجزي حماس في أنفاق رفح؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
ارم نيوز
" أن
صحيفة إسرائيلية
رصدت ملابسات المواجهة بين الجيش
الإسرائيلي
وعناصر حركة
حماس
المحتجزين في نفق "الجنينة" جنوبي
قطاع غزة
.
Advertisement
وذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن "نقص مياه وغذاء حاد في الأنفاق، أفضى إلى خروج العناصر المحتجزة من الأنفاق، وسقوطهم بين معتقل وقتيل في أيدي القوات
الإسرائيلية
".
وقالت الصحيفة، إن شبكة الأنفاق في المنطقة معقدة للغاية، وكانت العناصر المحتجزة تنوي البقاء في الأنفاق لفترة طويلة، إلا أنه
مع مرور الوقت
، واقتراب الجيش الإسرائيلي من مواقعهم، نفدت الإمدادات، واضطروا إلى الصعود إلى سطح الأرض، حيث تضيق عليهم دائرة القوات.
وعزت الصحيفة تفاقم وضع المحتجزين إلى فشلهم في العثور على مخابئ أخرى وسط سلسلة متشعبة من الأنفاق.
ورغم ذلك، أعرب الجيش الإسرائيلي عن تقديراته بأنه "لا تزال عشرات العناصر متواجدة في جيوب الأنفاق".
وأوضح قائد
لواء غولاني
، المقدم عدي غانون، أن القوات الإسرائيلية تعمل ليلًا ونهارًا باستخدام أساليب وتقنيات متعددة لاعتقال المحتجزين "أحياءً أو أمواتا".
وعبر وسائل مختلفة برا وجوا، تراقب قوات الجيش الإسرائيلي منطقة الأنفاق بأكملها.
وأضاف غانون: "نستخدم جميع الوسائل، جوا وبرا. الظروف على الأرض تتيح لنا جميع الخيارات التي نريدها. يسمح لنا ذلك باستخدام جميع أنواع النيران. الأمر بسيط ومباشر: إما أن يستسلموا أو نقتلهم جميعا".
مواضيع ذات صلة
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
Lebanon 24
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
27/11/2025 19:19:47
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح
Lebanon 24
إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح
27/11/2025 19:19:47
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
27/11/2025 19:19:47
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف: الجيش قتل العشرات من مسلحي حماس المتحصّنين في أنفاق رفح
Lebanon 24
معاريف: الجيش قتل العشرات من مسلحي حماس المتحصّنين في أنفاق رفح
27/11/2025 19:19:47
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية
يديعوت أحرونوت
مع مرور الوقت
لواء غولاني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قائد لواء
ارم نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
12:06 | 2025-11-27
27/11/2025 12:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
Lebanon 24
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
12:00 | 2025-11-27
27/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
Lebanon 24
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
11:48 | 2025-11-27
27/11/2025 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
11:43 | 2025-11-27
27/11/2025 11:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
Lebanon 24
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
11:43 | 2025-11-27
27/11/2025 11:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
13:37 | 2025-11-26
26/11/2025 01:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
15:23 | 2025-11-26
26/11/2025 03:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:06 | 2025-11-27
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
12:00 | 2025-11-27
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
11:48 | 2025-11-27
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
11:43 | 2025-11-27
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
11:43 | 2025-11-27
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
11:36 | 2025-11-27
3 عقد تؤجّل المرحلة الثانية في غزة… إسرائيل تضع شروطاً وحماس ترد
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 19:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24