ما مصير محتجزي حماس في أنفاق رفح؟

ذكر موقع " " أن رصدت ملابسات المواجهة بين الجيش وعناصر حركة المحتجزين في نفق "الجنينة" جنوبي .وذكرت صحيفة " " أن "نقص مياه وغذاء حاد في الأنفاق، أفضى إلى خروج العناصر المحتجزة من الأنفاق، وسقوطهم بين معتقل وقتيل في أيدي القوات ".

وقالت الصحيفة، إن شبكة الأنفاق في المنطقة معقدة للغاية، وكانت العناصر المحتجزة تنوي البقاء في الأنفاق لفترة طويلة، إلا أنه ، واقتراب الجيش الإسرائيلي من مواقعهم، نفدت الإمدادات، واضطروا إلى الصعود إلى سطح الأرض، حيث تضيق عليهم دائرة القوات.



وعزت الصحيفة تفاقم وضع المحتجزين إلى فشلهم في العثور على مخابئ أخرى وسط سلسلة متشعبة من الأنفاق.



ورغم ذلك، أعرب الجيش الإسرائيلي عن تقديراته بأنه "لا تزال عشرات العناصر متواجدة في جيوب الأنفاق".

وأوضح قائد ، المقدم عدي غانون، أن القوات الإسرائيلية تعمل ليلًا ونهارًا باستخدام أساليب وتقنيات متعددة لاعتقال المحتجزين "أحياءً أو أمواتا".



وعبر وسائل مختلفة برا وجوا، تراقب قوات الجيش الإسرائيلي منطقة الأنفاق بأكملها.

وأضاف غانون: "نستخدم جميع الوسائل، جوا وبرا. الظروف على الأرض تتيح لنا جميع الخيارات التي نريدها. يسمح لنا ذلك باستخدام جميع أنواع النيران. الأمر بسيط ومباشر: إما أن يستسلموا أو نقتلهم جميعا".