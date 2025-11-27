بوتين ينتقد خطة ترامب لأوكرانيا: "بعض بنودها سخيفة"

Advertisement

وصف ، بعض بنود خطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا بأنها "سخيفة"، مشددًا على ضرورة "ترجمتها إلى لغة دبلوماسية، نظرًا لما تحتويه من نقاط تبدو غير عملية".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى قرغيزستان، حيث أشار إلى أن المقترح الأميركي لم يتبلور بعد في صيغة نهائية، مطالبًا بأن تأخذ في الاعتبار موقف .وأكد بوتين استعداد بلاده لمناقشة "سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع "، مشيرًا إلى أن كل بند من بنود خطة السلام يحتاج إلى "جلسة نقاش جدية". وأضاف أن الاتفاق النهائي بشأن التسوية في لم يتحقق بعد.وأوضح بوتين أن روسيا لا تحمل "نوايا عدائية تجاه "، وأنها مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية للقارة. ولفت إلى أن القتال في أوكرانيا سيتوقف في حال انسحاب القوات من الأراضي المحتلة في منطقة دونباس، مضيفًا: "إذا لم يحدث الانسحاب، فسنحقق أهدافنا العسكرية".