عربي-دولي
بوتين ينتقد خطة ترامب لأوكرانيا: "بعض بنودها سخيفة"
Lebanon 24
27-11-2025
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، بعض بنود خطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا بأنها "سخيفة"، مشددًا على ضرورة "ترجمتها إلى لغة دبلوماسية، نظرًا لما تحتويه من نقاط تبدو غير عملية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى قرغيزستان، حيث أشار
بوتين
إلى أن المقترح الأميركي لم يتبلور بعد في صيغة نهائية، مطالبًا
واشنطن
بأن تأخذ في الاعتبار موقف
روسيا
.
وأكد بوتين استعداد بلاده لمناقشة "سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع
الولايات المتحدة
"، مشيرًا إلى أن كل بند من بنود خطة السلام يحتاج إلى "جلسة نقاش جدية". وأضاف أن الاتفاق النهائي بشأن التسوية في
أوكرانيا
لم يتحقق بعد.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تحمل "نوايا عدائية تجاه
أوروبا
"، وأنها مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية للقارة. ولفت إلى أن القتال في أوكرانيا سيتوقف في حال انسحاب القوات
الأوكرانية
من الأراضي المحتلة في منطقة دونباس، مضيفًا: "إذا لم يحدث الانسحاب، فسنحقق أهدافنا العسكرية".
