Advertisement

عربي-دولي

"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1447634-638998591643847310.jpg
Doc-P-1447634-638998591643847310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "إرم نيوز" أن الموساد أحبط محاولة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات على السفارة الإسرائيلية في السنغال، وممثلين إسرائيليين في أوغندا بأفريقيا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. 
Advertisement

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وقف وراء الخطة، مستخدمًا شبكة تضم مواطنين باكستانيين وبنغلاديشيين، يعملون انطلاقًا من إيران، بالإضافة إلى مجندين محليين في أفريقيا، تم تجنيدهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان زاهد جواد، وهو مواطن باكستاني مقيم في إيران منذ عدة سنوات، محور الشبكة الإيرانية، وكان يُدار مباشرة من خلال 3 ضباط في "فيلق القدس"، وهم عباس، ورضا قبادي، ومعصوم ساهراي.  
 
وجند جواد صديقه البنغلاديشي أحمد هومان، الذي كان يقيم أيضًا في إيران، وقام الاثنان معًا بإدارة عشرات الأفراد في أفريقيا.

وطولب المجندون المحليون بجمع معلومات استخباراتية عن السفارات الإسرائيلية، وتصويرها، وشراء الأسلحة (البنادق والقنابل اليدوية - AA) وتنفيذ الهجمات بأنفسهم مقابل تقاضي مبالغ زهيدة لم تتجاوز مئات الدولارات.

وكجزء من أسلوب العمل، طُلب من المجندين إرسال صور للأهداف مع نقش "AR" كرمز تعريف، بالإضافة إلى إثبات شرائهم أسلحة. 

وخضع بعض المجندين المحليين للاستجواب، واعترفوا بأنهم يعملون "بالنيابة عن عناصر إيرانية". 

وتم الكشف عن هذا النشاط بفضل المراقبة الاستخباراتية المشتركة للموساد وأجهزة الأمن الأفريقية، والتي أدت إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم، وتفكيك الشبكة قبل تمكنها من تنفيذ المخطط.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لا تعد هذه العملية الأولى من نوعها، التي يفشل فيها "فيلق القدس" في أفريقيا.

وفي عام 2022، أحبط الموساد عملية إيرانية مماثلة في الكونغو، تكلَّفت بها الوحدة 840، التابعة لـ"فيلق القدس"، والتي كانت تخطط لمهاجمة إسرائيليين وأميركيين عبر وكيل باكستاني. 

وفي عام 2020، تم كشف النقاب عن تأهب إيران لعملية مماثلة في جنوب أفريقيا.
 
ووفقًا لدوائر أمنية في تل أبيب، في جميع الحالات، يتكرر الأسلوب نفسه، إذ يعتمد "فيلق القدس" على عملاء أجانب ومحليين غير مدربين، لإخفاء الصلة المباشرة بطهران، إلا أن العمليات تواجه غالبًا "فشلًا متكررًا" نتيجة إهمال المجندين وافتقارهم للاحترافية. 

وصرح مصدر أمني إسرائيلي بأن "إيران تواصل استخدام هذا الأسلوب، لتمييز نفسها عن الأنشطة التي تُروّج لها ميدانيًا، وتجنب العواقب والتكاليف السياسية للأنشطة التي تُروّج لها".

وأضاف المصدر: "رغم محاولة تجنب البصمة الإيرانية، فإن أسلوب استخدام الوكلاء يُثبت مرارًا وتكرارًا إهمال العناصر الميدانية، ومحاولتهم ابتزاز الأموال من مشغليهم، وعدم تنفيذ النشاط المطلوب منهم. ونتيجة لذلك، تُبدد الحكومة الإيرانية المال العام على أنشطة مسلحة فاشلة".

وخلص المصدر إلى أن إيران تواصل استثمار موارد هائلة في "محاولات الانتقام" من إسرائيل حول العالم، بما في ذلك القارة الأفريقية التي أصبحت ساحة مركزية لها. 
مواضيع ذات صلة
الموساد: وحدة "سردار عماد" الإيرانية فشلت في شن هجمات في اليونان وأستراليا وألمانيا
lebanon 24
27/11/2025 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"
lebanon 24
27/11/2025 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب يحذر من "تعريض الوحدة الداخلية للخطر": لتحصين مواقع الطوائف والمكونات اللبنانية
lebanon 24
27/11/2025 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
lebanon 24
27/11/2025 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الكشف عن

تل أبيب

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-11-27
13:59 | 2025-11-27
13:30 | 2025-11-27
13:29 | 2025-11-27
13:24 | 2025-11-27
13:15 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24