عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. الصين تحذر من سباق نووي جديد

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:42
وجهت الصين انتقادا مبطنا للولايات المتحدة بسبب خططها النووية، محذرة من أن الاحتفاظ بالترسانات النووية الضخمة يزيد مخاطر اندلاع صراع، وفق وكالة "بلومبرغ".
وجاء هذا الانتقاد في ورقة حول ضبط التسلح، أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، ونشرت الخميس، وذلك بعد إعلان واشنطن أنها ستواكب منافسيها من خلال استئناف اختبارات الأسلحة النووية.

وذكرت الوثيقة أن "بعض الدول تواصل تعديل سياساتها النووية، مصرة على الاحتفاظ بترسانات نووية هائلة، وتعزيز قدرات الردع والقدرات القتالية النووية، ما يرفع من مخاطر الصراع النووي العالمي"، وفقا لما نقلته الوكالة.

وشددت بكين في ورقتها على أنها تتبع نهجا يتسم بـ"الضبط الشديد" في تطوير الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن "تشارك أبدا في أي سباق تسلح نووي".

كما انتقدت الورقة بعض الدول بسبب إصرارها على تطوير أنظمة دفاع صاروخي، مثل مشروع "القبة الذهبية" الذي يتصوره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والهادف إلى تحصين الأراضي الأميركية من الهجمات الروسية والصينية، في حال اندلاع حرب مستقبلية. (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24