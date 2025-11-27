24
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريحات ترامب.. الصين تحذر من سباق نووي جديد
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت
الصين
انتقادا مبطنا للولايات المتحدة بسبب خططها النووية، محذرة من أن الاحتفاظ بالترسانات النووية الضخمة يزيد مخاطر اندلاع صراع، وفق وكالة "
بلومبرغ
".
Advertisement
وجاء هذا الانتقاد في ورقة حول ضبط التسلح، أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، ونشرت الخميس، وذلك بعد إعلان
واشنطن
أنها ستواكب منافسيها من خلال استئناف اختبارات الأسلحة النووية.
وذكرت الوثيقة أن "بعض الدول تواصل تعديل سياساتها النووية، مصرة على الاحتفاظ بترسانات نووية هائلة، وتعزيز قدرات الردع والقدرات القتالية النووية، ما يرفع من مخاطر الصراع
النووي
العالمي"، وفقا لما نقلته الوكالة.
وشددت
بكين
في ورقتها على أنها تتبع نهجا يتسم بـ"الضبط الشديد" في تطوير الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن "تشارك أبدا في أي سباق تسلح نووي".
كما انتقدت الورقة بعض الدول بسبب إصرارها على تطوير أنظمة دفاع صاروخي، مثل مشروع "
القبة
الذهبية" الذي يتصوره الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، والهادف إلى تحصين الأراضي الأميركية من الهجمات الروسية والصينية، في حال اندلاع حرب مستقبلية. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات من ترامب
Lebanon 24
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات من ترامب
27/11/2025 19:20:01
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية
27/11/2025 19:20:01
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
27/11/2025 19:20:01
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا
27/11/2025 19:20:01
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
سكاي نيوز
الصينية
بلومبرغ
دونالد
واشنطن
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
12:06 | 2025-11-27
27/11/2025 12:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
Lebanon 24
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
12:00 | 2025-11-27
27/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
Lebanon 24
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
11:48 | 2025-11-27
27/11/2025 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
11:43 | 2025-11-27
27/11/2025 11:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
Lebanon 24
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
11:43 | 2025-11-27
27/11/2025 11:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
13:37 | 2025-11-26
26/11/2025 01:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
15:23 | 2025-11-26
26/11/2025 03:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:06 | 2025-11-27
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
12:00 | 2025-11-27
"الموساد" يكشف مخططاً إيرانياً "خطيراً".. هذا مكانه
11:48 | 2025-11-27
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
11:43 | 2025-11-27
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
11:43 | 2025-11-27
الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا
11:36 | 2025-11-27
3 عقد تؤجّل المرحلة الثانية في غزة… إسرائيل تضع شروطاً وحماس ترد
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 19:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24