عربي-دولي

​بعدما عبروا إلى سوريا... إسرائيليّون اشتبكوا مع جيشهم!

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:07
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "تقارير وردت عن عدد من المواطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا الحدود في نقطتيْن منفصلتيْن في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية، حيث هرعت القوات الإسرائيليّة إلى النقطتين، وتمكنت من رصد المواطنين بعد وقت قصير ليتم إعادتهم إلى الأراضي الاسرائيلية، وذلك بعدما اشتبك وتشاجر عدد منهم مع الجيش الإسرائيليّ". 
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان،: "تم القبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى الشرطة الإسرائيليّة". 


