​بعدما عبروا إلى سوريا... إسرائيليّون اشتبكوا مع جيشهم!

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "تقارير وردت عن عدد من المواطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا الحدود في نقطتيْن منفصلتيْن في منطقة هضبة وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي ، حيث هرعت القوات الإسرائيليّة إلى النقطتين، وتمكنت من رصد المواطنين بعد وقت قصير ليتم إعادتهم إلى الأراضي الاسرائيلية، وذلك بعدما اشتبك وتشاجر عدد منهم مع الجيش الإسرائيليّ".وأضاف الجيش في بيان،: "تم القبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى الشرطة الإسرائيليّة".